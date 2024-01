Zverev zabrał głos w sprawie oskarżeń. Dla niego wszystko jest jasne

Po półfinale Australian Open przeciwko Daniiłowi Miedwiediewowi Alexander Zverev znów musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy, dotyczące zarzutów o przemoc, jakie stawia mu jego była partnerka. Niemiec, który nie przyznaje się do popełnienia przestępstwa, żachnął się na dziennikarzy. - Każdy, kto ma co najmniej średni iloraz inteligencji, widzi i rozumie, co się dzieje - powiedział Zverev, który nie awansował do pierwszego w karierze finału Australian Open.

