Imponujący powrót! 21-latka w półfinale Australian Open

Górna połówka drabinki turnieju kobiet tegorocznego Australian Open obfitowała w wiele niespodzianek, a nawet i sensacji, albowiem na samym jej szczycie znalazły się nazwiska Lindy Noskovej (50. WTA), która wyeliminowała Igę Świątek, oraz Dajany Jastremskiej (93. WTA). Ukrainka w Melbourne rozpoczęła trzeci tydzień rywalizacji, gdyż ma za sobą trzyetapowe kwalifikacje. W ich konfrontacji, która otworzyła środowe zmagania, lepsza okazała się Jastremska 6:3, 6:4. To pierwsza od 1978 roku zawodniczka z kwalifikacji, która dotarła do najlepszej czwórki turnieju w Melbourne.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Jej rywalkę wyłonił pierwszy mecz sesji wieczornej na Rod Laver Arena. Obecność w ćwierćfinale Qinwen Zheng (15. WTA) - jedynej rozstawionej zawodniczki w tej części drabinki - nie jest ogromną niespodzianką, tak jej rywalka Anna Kalińska (75. WTA) dotychczas dochodziła maksymalnie do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego.

Imponujący powrót 21-letniej Chinki w ćwierćfinale Australian Open. Rewelacją za burtą

Obie zawodniczki w pierwszym fragmencie tego spotkania grały falami. Dobrze uderzenia przeplatały z niewymuszonymi błędami. Żadna nie wyszła z tego z zapasem przełamania, gdyż na każdego breaka w wykonaniu Chinki Rosjanka błyskawicznie odpowiadała tym samym. Dopiero w drugiej części otwierającego seta debiutantki na tym poziomie Australian Open odnalazły swój rytm, co pozwoliło im na stabilne serwowanie i utrzymanie podania. Doprowadziło to do tiebreaka. W nim bardzo wysoką konsekwencją i opanowanie popisała się Kalińska. Dobrze trzymała piłkę w korcie i korzystała z niewymuszonych błędów rywalki. Ich było sporo - aż cztery w tiebreaku - dzięki czemu Rosjanka sklasyfikowana na 75. miejscu w rankingu WTA wygrała 7:4.

Pewnie utrzymywanie swoich gemów serwisowych utrzymywało się również na początku drugiej partii, choć lepsze wrażenie na korcie sprawiała Kalińska. Jej gra była stabilna i konsekwentna, natomiast Zheng wciąż miała bardzo rozchwiany forehand, który jest jej koronnym uderzeniem w wymianach.

Pierwszy break point w drugim secie pojawił się dopiero w ósmy gemie. Dobrymi returnami wywalczyła go Chinka. W tej kluczowej wymianie jej forehand funkcjonował dobrze, dzięki czemu to Kalińska popełniła błąd. Tym samym 15. rakieta świata chwilę później serwowała na mecz. Presje wytrzymała perfekcyjnie, asem doprowadzając do trzeciego seta.

21-letnia Qinwen Zheng być może w ostatniej chwili odnalazła swój rytm, ale lepszą grę kontynuowała także w finałowej partii. Już w trzecim gemie przełamała rywalkę - i to do zera - posyłając winnera bezpośrednio z returnu. Chwilę później powtórzyła ten wyczyn, wychodząc na prowadzenie 4:1. To już była autostrada do półfinału, a Kalińska poprosiła o przerwę medyczną. Miała problem z prawą nogą.

Krótka przerwa nie wytrąciła Chinki z rytmu. W następnym gemie posłała kolejne trzy asy. W sumie miała ich na koncie już dziesięć. Przerwa medyczna nie pomogła. Rosjanka wciąż miała ewidentne problemy fizyczne i nie potrafiła nawet przebić piłki na drugą stronę, co sprawiło, że po dwóch godzinach i 18 minutach Qinwen Zheng zameldowała się w półfinale Australian Open. Chinka zagra w nim z kwalifikantką Dajaną Jastremską.