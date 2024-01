Wielki powrót! Ashleigh Barty oficjalnie ogłasza

Zakończenie kariery przez Ashleigh Barty w marcu 2022 roku było dla tenisowego świata prawdziwym szokiem. Miała ona wówczas zaledwie 25 lat i mało kto spodziewał się takiego posunięcia, zwłaszcza że nieprzerwanie od 121 tygodni była liderką rankingu WTA. Australijka po rozbracie ze sportem skupiła się na życiu prywatnym. Całkiem niedawno urodziła synka. - Uwielbiam być mamą. Nie ma nic innego, co wolałabym robić. Chcę być w domu, aby wychować Haydena i chcę móc się tym cieszyć. To są teraz moje priorytety - powiedziała całkiem niedawno przy okazji wizyty na Melbourne Park, ucinając wszelkie sugestie o powrocie do tenisa.

Tego nikt się nie spodziewał! Mistrzyni tenisa oficjalnie wraca do sportu

Była liderka rankingu WTA nie potrafi jednak żyć bez sportu i aktualnie przygotowuje się do wzięcia udziału w profesjonalnym turnieju golfowym. 27-latka będzie rywalizować w mistrzostwach Nowej Zelandii, które odbędą się w terminie 29 lutego–3 marca w ośrodku Millbrook Resort w Queenstown. "Jestem podekscytowana możliwością zagrania w profesjonalnych zawodach w 2024 roku, chociaż zdecydowanie muszę zacząć jeszcze ćwiczyć" - wyznała Ash Barty w oficjalnym komunikacie. "Golf zawsze był moją pasją. Czuję się szczęśliwa, że mogę grać w takich wydarzeniach jak mistrzostwa Nowej Zelandii i cieszyć się niesamowitym polem golfowym, jakim jak Millbrook" - dodała.

Ashleig Barty jest znana jako była liderka światowego rankingu kobiet i trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa, ale to sportowiec, który już w przeszłości próbował swoich sił w różnych dyscyplinach. Po przerwie od zawodowego tenisa w 2014 roku Australijka przez krótki czas grała zawodowo w krykieta, zanim wrócił do tenisa dwa lata później.