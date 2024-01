Polak w finale Australian Open! Niebywały powrót w tiebreaku

To był bardzo intensywny i wymagający dzień dla Jana Zielińskiego. 27-letni tenisista najpierw w parze z Hugo Nysem opadł z gry podwójnej Australian Open na etapie ćwierćfinału. Polak i Monakijczyk przegrali 4:6, 6:7(3) z niemieckim duetem Yannick Hanfmann/Dominic Koepfer, który w tym turnieju wyeliminował już ubiegłorocznych mistrzów oraz finalistów.

Dla Jana Zielińskiego odpadnięcie na etapie ćwierćfinału to duże rozczarowanie, zważywszy na to, że dwanaście miesięcy temu grał w Melbourne o tytuł, ale musiał błyskawicznie się pozbierać, gdyż dwie godziny później musiał ponownie wyjść na kort, aby rywalizować w półfinale miksta. Jego partnerką jest legendarna 38-letnia Su-Wei Hsieh, która w swoim deblowym dorobku ma cztery tytuły wielkoszlemowe oraz jest liderką rankingu.

Polakowi w dotychczasowej karierze mikstowej szło bardzo słabo, ale stworzony duet z Tajwanką jest na razie nie do zatrzymania. W półfinale czekało ich trudne zadanie, gdyż po drugiej stronie siatki stanęła para Jaimee Fourlis/Andrew Harris, która we wcześniejszym etapie zmagań wyeliminowała wielkich faworytów - Storm Hunter/Matthew Ebden, czyli turniejową "jedynkę".

Pierwszy set tego półfinału był bardzo wyrównany. Długo nikt nie mógł uzyskać przewagi przełamania. Pierwsi w jedenastym gemie dokonali tego rywale z Australii, ale polsko-tajwański duet natychmiast odpowiedział, doprowadzając do tiebreaka. Dodatkowa rozgrywka to była kolejna wojna nerwów. Para Fourlis/Harris wyszli na 6:4, ale mimo to znów nie potrafili zamknąć partii. W kapitalnym stylu jedną z piłek setowych obronił Jan Zieliński, co pozwoliło triumfował w tiebreaku 10:8.

Druga partia potoczyła się już znacznie szybciej. Polak i Tajwanka zdobyli najpierw jednego, a potem i drugiego breaka, dzięki czemu w półtorej godziny zamknęli cały mecz 7:6(8), 6:2 i zagrają w finale miksta Australian Open. Na wyłonienie rywali muszą jeszcze poczekać. Będzie to lepszy z duetów Olivia Gadecki/Marc Polmans - Desirae Krawczyk/Neal Skupski.