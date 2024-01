Tym pytaniem kompletnie zaskoczyli Hurkacza. Wybuchł śmiechem. "Dam ci znać"

Hubert Hurkacz (9. ATP) ma za sobą udany start w Australian Open. Dotarł do ćwierćfinału, co jest jego najlepszym wynikiem w historii startów na kortach w Melbourne. Lepszy od niego okazał się dopiero Daniił Miedwiediew (3. ATP), który zwyciężył 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Hubert Hurkacz zabrał głos po porażce z Daniiłem Miedwiediewem. "To był zacięty bój"

Na pomeczowej konferencji prasowej Polak krótko podsumował spotkanie. Przy tym mocno komplementował rywala. - Daniił to wspaniały zawodnik. Zagrał kilka świetnych piłek w ważnych momentach. To był zacięty, kilkugodzinny bój, chciałem zaprezentować się trochę lepiej - stwierdził.

Mimo wszystko Hurkacz uważa, że ogólnie był to dla niego udany turniej. - Rozegrałem tu kilka dobrych meczów. Zawsze miło gra się w Australii i przed tutejszymi kibicami. Miałem nadzieję, że uda mi się zajść trochę dalej, dałem z siebie wszystko - ocenił.

Hubert Hurkacz rozbawiony pytaniem na konferencji prasowej

Hurkacz zapowiedział, że on i jego zespół dalej będą pracowali, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Podkreślił, że widzi progres w pewnych aspektach gry. Został też zapytany o to, czy będzie potrzebował wiele czasu na to, aby psychicznie uporać się z tą porażką. - Jeszcze nie wiem. Prędzej czy później dam ci znać - rzucił, a potem się roześmiał. - To było rozczarowujące, różnicę zrobiło kilka punktów - dodał już z poważną miną.

O tym, jak dobrze spisywał się ostatnio Hurkacz, bardzo dobrze świadczy to, że w najbliższym notowaniu rankingu ATP będzie notowany na rekordowym ósmym miejscu w karierze. 26-latek przyznał, że przykłada do tego wagę. - Ranking pokazuje, jak grałeś. Chcę zdobywać tytuły i dobrze prezentować się w Wielkim Szlemie. Zawsze starasz się być najlepszy - zakończył.