Ale akcja! Hiszpanie aż wezwali papieża po tym, co zrobił Hurkacz [WIDEO]

Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym Australian Open, ale pozostawił po sobie pozytywne wrażenie. Pięciosetowy bój z Daniiłem Miedwiediewem mógł się podobać, a kibice, którzy przyszli na kort, z pewnością nie żałowali decyzji. Zwłaszcza kiedy oglądali niesamowite wymiany pomiędzy tenisistami.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Hurkacz pokazał klasę. Sami zobaczcie to zagranie

Przed środowym meczem bilans bezpośrednich pojedynków przemawiał na korzyść Hurkacza. Choć tym razem górą był Rosjanin, to tenisowy świat z pewnością zapamięta wiele zagrań z tego pojedynku - także tych rozstrzygniętych na korzyść Hurkacza.

Akcja, która na długo pozostanie w pamięci obserwatorów, miała miejsce w piątym secie. Obaj tenisiści mieli już więc w nogach ponad trzy godziny wyczerpującego grania. W ósmym gemie, przy serwisie Miedwiediewa, Hurkacz w pewnym momencie zagonił rywala do siatki. Piłka przetoczyła się po taśmie, ale Rosjanin zdążył do niej dobiec. Sam posłał skrót, do którego momentalnie pobiegł Hurkacz i próbował przelobować rywala zagraniem na kraniec kortu. Miedwiediew zdążył wrócić i przebić piłkę na stronę Polaka, ale był już bezradny wobec zachowania Hurkacza pod siatką. Punkt w niesamowity sposób zdobył Hurkacz.

Publiczność zgromadzona na korcie biła brawo, a gest uniesionego kciuka w górę pokazał "polski król kibiców", który podczas tegorocznych zmagań wspierał Biało-Czerwonych.

W niezwykły sposób o wyczynie Hiszpana powiedzieli hiszpańscy dziennikarze. Na oficjalnym profilu hiszpańskiego Eurosportu napisali: Błogosławiony przez papieża! Takim podpisem opatrzyli wideo z akcją meczu".

Dobrą postawę Hurkacza docenił jego rywal. - Jestem całkowicie zniszczony. Nie to, że jakoś mocno naciskałem, ale ten mecz był dla mnie bardzo wymagający fizycznie. Zmęczenie odczułem już w drugim secie. Pomyślałem, że muszę jednak pozostać skoncentrowany, ale Hurkacz grał bardzo dobrze - powiedział trzeci tenisista świata.

W półfinałach turnieju zobaczymy Novaka Djokovicia (1. ATP), który zagra z Jannikiem Sinnerem (4.). Danił Miedwiediew (3.) czeka na zwycięzcę z pary Alexander Zverev (6.)/Carlos Alcaraz (2.).