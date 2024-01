Sensacja! Historyczny triumf 22-latki w Australian Open. "Jedyny promyk słońca"

Pierwsze dni Australian Open przyniosły mnóstwo niespodzianek w kobiecej drabince. Zwyciężały 16-letnia Alina Korniejewa, jej rówieśniczka Brenda Fruhvirtova, 18-letnia Maria Timofiejewa, czy Elina Awanesian. Z kolei Mirra Andriejewa potrzebowała zaledwie 54 minut, aby wyeliminować 6:0, 6:2 Ons Jabeur.

Największą uwagę kibiców przykuła jednak wygrana Francuzki Clary Burel (51. WTA), która pokonała 6:4, 6:2 Jessicę Pegulę i awansowała do trzeciej rundy. Burel była spokojna i opanowana na korcie. Skorzystała z tego, że Amerykanka była daleko od optymalnej formy. Pegula w całym meczu zagrała zaledwie dziewięć winnerów i miała 31 niewymuszonych błędów. Wcześniej zdecydowała się odpuścić półfinał turnieju w Adelajdzie z Darią Kasatkiną, oficjalnie z powodu przeziębienia.

To jednak nie umniejsza sukcesowi Francuzki, dla której to największe zwycięstwo w karierze. - Wciąż nie wierzę w to, co się stało. Nadal się cała trzęsę. Wciąż widzę piłkę meczową i to ostatnie uderzenie - mówiła Burel tuż po zakończeniu spotkania. To był pierwszy triumf tej tenisistki z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu. Wcześniej pokonywała Jelenę Rybakinę w Australian Open i Karolinę Pliskovą w US Open, kiedy obie zawodniczki były notowane na 25. miejscu w światowym rankingu.

"Jedyny promyk słońca". Francuzka zaczęła od pokonania Fręch w Miami

Do tej pory Burel była dla fanów tenisa postacią raczej anonimową. W 2018 r. doszła do finału juniorskiego Australian Open i US Open, a w 2021 i 2023 r. zagrała w finale turnieju WTA 250 w Lausanne. Jej pierwsza wygrana w turnieju WTA 1000 to 2022 r.w Miami, gdy wyeliminowała 6:3, 7:5 Magdalenę Fręch w pierwszej rundzie. - Nie chcę ugrzęznąć w juniorach tylko po to, by potem mówić, że wygrałam turniej wielkoszlemowy. Wolę jak najszybciej być notowana w rankingu WTA - opowiadała tenisistka w 2018 roku.

- Awans do czołowej pięćdziesiątki rankingu to był jeden z moich celów na ten sezon. I został on spełniony, daje to dużo satysfakcji. W 2024 roku chciałabym wspinać się jeszcze wyżej w rankingu, wygrywać turnieje WTA 250 oraz wziąć udział na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - mówiła Burel w wywiadzie dla francuskiej federacji tenisowej (FFT). A to zapowiadało, że Francuzka będzie bardzo niewygodna dla faworytek.

Przed nią jest jednak sporo pracy. - Musi popracować nad pewnymi aspektami gry. Musi mocniej uderzać, grać szybciej. Nie widać żadnych zmian w jej grze w porównaniu do 2022 roku. To jest powód do wstydu - mówił Lucas Pouille, francuski tenisista na antenie Eurosportu, gdy Burel przegrywała 1:6, 1:6 z Sabalenką w trzeciej rundzie zeszłorocznego US Open. Mimo tej ostrej krytyki francuskie media zajmujące się tenisem określały Burel w ostatnim czasie, zwłaszcza po awansie do czołowej setki rankingu, "jedynym promykiem słońca w krajobrazie Francji".

Nadzieja francuskiego tenisa. "To był pewien symbol"

- Jeśli Clara się przebije, będziemy mieli potężną kobiecą drużynę tenisową z Caroline Garcią, Kristiną Mladenović oraz Alize Cornet. Wystarczy, że Burel wejdzie na wyższy poziom, a okaże się, że z francuskim tenisem nie jest tak źle. Nie jest tak dobrze jak kiedyś, ale to kwestia pokolenia - opowiadał Denis Naegelen, dyrektor turnieju w Strasbourgu i były francuski tenisista.

Gdy Burel w 2022 r. dotarła do trzeciej rundy US Open, to została pierwszą kwalifikantką z Francji, która tego dokonała od Julie Coin w 2008 roku.

Burel zdołała już pokonać przynajmniej raz Cornet i Garcię, jak i Warwarę Graczewą. - To oznacza, że jestem na dobrej drodze. Zaczynam pokonywać najlepsze francuskie tenisistki. Wygrana nad Garcią była pewnym symbolem. Wciąż brakuje mi doświadczenia, ale się adaptuję - przekazywała Burel po wygranej 5:7, 6:2, 6:2 nad Garcią w półfinale turnieju w Lausanne w 2021 roku. Obecnie Burel jest trzecią rakietą francuskiego kobiecego tenisa, po Garcii i Graczewej.

Po raz pierwszy od 25 lat czeka nas francuski mecz podczas Australian Open. W 1999 roku Amelie Mauresmo rywalizowała z Emilie Loit w czwartej rundzie Wielkiego Szlema. Teraz na etapie trzeciej rundy Burel zagra przeciwko Oceane Dodin. Burel jest już pewna awansu z 51. na 48. miejsce w rankingu WTA, a w przypadku awansu do czwartej rundy Australian Open może znacznie zbliżyć się do czołowej 40.