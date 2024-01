Pokazali, co Świątek zrobiła, zanim pokonała Collins. To jest mistrzostwo! Co za hit [WIDEO]

Iga Świątek przystąpiła do tegorocznego Australian Open jako jedna z faworytek. W I rundzie bez większych problemów pokonała mistrzynię z Melbourne z 2020 roku, Sofię Kenin. W kolejnym spotkaniu miała zdecydowanie więcej kłopotów. W trzecim secie przegrywała już 1:4 i była bliska odpadnięcia. I właśnie wtedy zanotowała kosmiczny powrót i wygrała z Danielle Collins 2:1 (6:4, 3:6, 6:4). "Niewiarygodny pościg. Duma" - pisali eksperci. Nie tylko niesamowity zwrot akcji zrobił wrażenie na kibicach i dziennikarzach. Już przed meczem Polka zachwyciła innymi umiejętnościami sportowymi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Iga Świątek zachwyciła kibiców. Wysyłają ją po... Lewandowskiego

O tym, że 22-latka rewelacyjnie gra w tenisa, wie cały świat. W końcu nie bez powodu od 90 tygodni pozostaje liderką rankingu WTA. Świątek jest także znana z umiejętności piłkarskich. Już w 2022 roku media społecznościowe obiegły nagrania z Polką w akcji, a fani żartobliwie wskazywali, że uwagę zwrócić na nią powinien sam Czesław Michniewicz (ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski).

W czwartkową noc Świątek dała kolejny popis. Kamery przyłapały ją na rozgrzewce tuż przed wejściem na kort. Polka przygotowywała się do starcia w dość nietypowy sposób, a konkretnie żonglowała piłką. Pokazała przy tym, jak sprawną jest zawodniczką. Podbijała spokojnie futbolówkę obiema nogami, znakomicie ją kontrolując. Piłka ani razu nie była bliska dotknięcia podłoża.

Wideo szybko trafiło do mediów społecznościowych i zachwyciło ekspertów. Zareagował na nie m.in. dziennikarz Bastien Fachan. I znów nie zabrakło uszczypliwości w kierunku reprezentacji Polski w piłce nożnej, a konkretnie jej kapitana, Roberta Lewandowskiego. "Oh, idzie po Lewandowskiego" - pisał przedstawiciel mediów na X (dawniej Twitter).

Kolejny pstryczek w kierunku Lewandowskiego

To nie pierwszy raz, kiedy po popisie piłkarskim Polki media kierują pstryczek w napastnika FC Barcelony. Podobnie było w 2022 roku. "No i wygryzie Lewego", "Zła wiadomość dla Lewego, bo 'gówniara z paletkom' w piłkę też umie" - pisali wówczas. Tym samym odnieśli się do serii memów z tenisistką i piłkarzem w rolach głównych.

Teraz przed Świątek kolejny ważny mecz. W III rundzie Australian Open zmierzy się z Lindą Noskovą. Jak dotąd obie panie mierzyły się tylko raz i górą była nasza tenisistka. Miało to miejsce podczas WTA 250 w Warszawie 2023 - 6:1, 6:4.