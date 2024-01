Sceny. Świątek chwyciła za flamaster i zaskoczyła. Wystarczyło jedno słowo [WIDEO]

W poprzednim sezonie Iga Świątek dotarła tylko do IV rundy Australian Open. W tym roku ma apetyt na zdecydowanie więcej. I już w pierwszym meczu udowodniła, że będzie jedną z faworytek. Bez większych problemów rozprawiła się z mistrzynią z Melbourne z 2020 roku, Sofią Kenin, nie tracąc ani seta. Tyle szczęścia nie miała w II rundzie. Tam przeżyła prawdziwy rollercoaster, a emocje sięgały zenitu. Najlepiej świadczy o tym gest, który Polka wykonała tuż po zakończonym starciu.

Iga Świątek zaskoczyła kibiców. Tak podsumowała mecz. W punkt

W nocy ze środy na czwartek 22-latka mierzyła się z Danielle Collins. Amerykanka sprawiła jej wiele problemów. Choć nasza zawodniczka wygrała pierwszego seta 6:4, to później zdecydowanie obniżyła loty. Zaczęła popełniać proste błędy, co napędzało rywalkę. Ta triumfowała w kolejnej partii 3:6, a w trzecim secie była blisko wyeliminowania pierwszej rakiety świata. Prowadziła już 4:1, ale wówczas znakomity powrót zanotowała Świątek. Wygrała pięć kolejnym gemów, cały set 6:4 i mecz 2:1.

"Kosmitka Iga Świątek", "Świetna robota", "Żelazna psychika naszej mistrzyni. Niewiarygodny pościg" - zachwycali się eksperci. Jeszcze lepiej ten mecz podsumowała sama zainteresowana. Po krótkim wywiadzie wzięła flamaster do ręki. Przez chwilę nie mogła skupić myśli, ale w końcu napisała jedno słowo na kamerze i to bardzo trafne - "Thriller". Polka chciała coś jeszcze dopisać, ale najwyraźniej emocje jej na to nie pozwoliły. Ostatecznie narysowała uśmiechniętą minkę. Nie ulega jednak wątpliwości, że to słowo oddaje najlepiej, co działo się tego dnia na korcie.

Szczere wyznanie Świątek. Była pogodzona z porażką

- Zamierzałam walczyć do końca. Grała perfekcyjnie, ale każdemu byłoby trudno utrzymać ten poziom, więc musiałam być gotowa na błędy, które zostaną popełnione po drugiej stronie. Chciałam napierać i zrobiłam to. Jestem z siebie naprawdę dumna, ponieważ to nie było łatwe - mówiła po meczu Świątek. Przyznała nawet, że w pewnym momencie była już pogodzona z porażką. Mimo wszystko się nie poddała. - Szczerze, to już byłam na lotnisku - żartowała.

Teraz przed nią kolejne trudne starcie. W III rundzie zmierzy się z Lindą Noskovą i ponownie będzie faworytką. Obie tenisistki mierzyły się tylko raz w karierze - w WTA 250 w Warszawie w 2023. Wówczas górą była Polka.