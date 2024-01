Uwaga na godzinę meczu Huberta Hurkacza! Bardzo duże opóźnienie

Hubert Hurkacz (9. ATP) w pierwszej rundzie Australian Open pokonał reprezentanta gospodarzy Omara Jasikę (343. ATP) 7:6(4), 6:4, 6:2 i awansował do kolejnej fazy zmagań. Na razie drabinka Polaka pozwala mu dobrze wejść w turniej i nabrać pewności siebie, ponieważ jego kolejny rywalem będzie znacznie niżej notowany Jakub Mensik (142. ATP). Obaj muszą jednak długo czekać na swoje starcie.

Mecz Hurkacz - Mensik opóźniony. O której Hurkacz gra w Australian Open?

Od momentu opublikowania przez organizatorów harmonogramu rozgrywek wiadomo było, że Hubert Hurkacz i Jakub Mensik będą musieli sporo czekać na swoje starcie. Polak i Czech zagrają na Kia Arena jako czwarci w czwartkowej sesji, więc szacowano, że na korcie pojawią się około 7:00 czasu polskiego.

Już wiadomo, że o tej porze ich mecz się nie rozpoczął i to wszystko przez inne starcia, które znacznie się przeciągnęły. Najpierw dwie godziny na korcie spędziły McCartney Kessler i Linda Noskova, a następnie czterosetowy bój z Jackiem Draperem (55. ATP) stoczył Tommy Paul (14. ATP). To starcie wygrał Amerykanin, ale potrzebował do tego trzech godzin.

Hurkacz i Mensik na kort wybiegną dopiero po meczu Emmy Navarro z Elisabettą Cocciaretto. Faworytką jest zawodniczka z USA, ale niewykluczone, że będzie to wyrównane starcie. Im szybciej dobiegnie ono końca, tym szybciej na Kia Arena zobaczymy Huberta Hurkacza.

Oznacza to, że Hurkacz i Mensik zamiast około 7:00 na placu gry pojawią się około 10:00. Faworytem meczu będzie oczywiście Polak, chociaż nigdy nie mierzył się z tym rywalem.