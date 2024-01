To już pogrom faworytek. Kolejna sensacja w Australian Open. Mogła zagrać ze Świątek

Daria Kasatkina (13. WTA) już w pierwszej rundzie Australian Open niespodziewanie męczyła się z Peyton Stearns (48. WTA), ale wygrała starcie 6:2, 3:6, 6:2. Rosjanka w drugiej rundzie zmagań znów zmierzyła się z Amerykanką - tym razem ze Sloane Stephens (44. WTA) i po raz kolejny była faworytką. Podzieliła jednak losy Jessiki Peguli (5. WTA) i Marii Sakkari (8. WTA), czyli innych zawodniczek z czołówki, które już pożegnały się z Australian Open.

Daria Kasatkina wyleciała z Australian Open. Dobra informacja dla Igi Świątek

Kasatkina zaczęła mecz nieźle i zgodnie z planem wygrała pierwszego seta 6:4. Wydawało się, że Rosjanka jest w lepszej formie już w pierwszym meczu i lepszej niż jej czwartkowa rywalka. W drugim secie obraz gry szczególnie się nie zmienił.

Rosjanka popełniała mniej błędów niż Stephens, zdobyła więcej asów serwisowych, ale dała przełamać się w kluczowym momencie starcia przy stanie 3:2 dla rywalki. Wówczas Amerykanka nie odpuściła już do końca partii i finalnie triumfowała w niej 6:3.

O wyniku rozstrzygnął trzeci set, a jego przebieg ustalił już pierwszy gem serwisowy, który Kasatkina utraciła. Stephens podobnie jak wcześniej zbudowała sobie przewagę, przełamała Rosjankę na 5:2 i mogła być spokojna o wynik. Finalnie przegrała jeszcze swoje podanie, ale odegrała się Kasatkinie w decydującym momencie i wygrała 6:3, a cały mecz 2:1.

Tym samym Sloane Stephens awansowała do trzeciej rundy turnieju, a Daria Kasatkina pożegnała się z Australian Open. Dla 13. zawodniczki świata to kolejna wpadka w pierwszym Wielkim Szlemie sezonu - rok temu odpadła w pierwszej rundzie, a wcześniej zdarzyło jej się to jeszcze trzy razy. Po drugiej rundzie z AO żegnała się dwukrotnie, a jej najlepszy wynik to zaledwie trzecia runda w 2022 roku.

Odpadnięcie Kasatkiny to dobra informacja dla Igi Świątek (1. WTA), ponieważ ze zwyciężczynią starcia Rosjanki ze Stephens Polka mogła spotkać się w ćwierćfinale. Teraz w drabince turniejowej pozostała teoretycznie słabsza zawodniczka.