Burza po gigantycznej wpadce telewizji z Igą Świątek. "Ignoranci", "żałosne"

W poniedziałek Iga Świątek rozpoczęła 86. tydzień jako liderka rankingu WTA. Pod tym względem jest 10. na liście wszech czasów. Polska tenisistka to czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Roland Garros 2020, 2022 i 2023 oraz US Open 2022). W Australii walczy o kolejny triumf w turnieju Wielkiego Szlema.

Tak przeczytano nazwisko Igi Świątek

Mimo to serwis 7NEWS Brisbane należący do popularnej w Australii grupy telewizyjnej Seven Network zaliczył poważny błąd w wymowie i zapisie nazwiska polskiej tenisistki. Na Twitterze telewizji czytamy, że "liderka kobiecego rankingu, Iga Schvarntek, również awansowała do drugiej rundy Australian Open po tym, jak uniemożliwiła Naomi Osace bajkowy powrót".

Literówki zdarzają się we wszystkich mediach, ale zamieszczono także wideo, na którym słychać, jak prowadzący przeczytał nazwisko polskiej zawodniczki w równie nieprawidłowy sposób.

Internauci szybko wychwycili błąd Australijczyków. "Żałosna pisownia", "ignoranci", "To IGA ŚWIĄTEK, liderka rankingu. Nauczcie się czytać", "Kim jest Iga Schvarntek, czy to jakaś austriacka tenisistka?" - to tylko niektóre z komentarzy. Serwis usunął już wpis z Twittera.

Zaskakujący błąd

Wpadka australijskiej telewizji może zaskakiwać. - To jedyny okres w roku, gdy Australia żyje przez miesiąc tenisem, a nie krykietem czy futbolem australijskim - opowiadał Sport.pl Tomasz Lorek, komentator Polsatu Sport, który wielokrotnie miał okazję odwiedzać Australian Open.

Australijczycy interesują się tenisem od lat, przed Igą Świątek liderką rankingu była ich rodaczka Ashleigh Barty. W mieście Brisbane reprezentacja Polski występowała w spotkaniach w ramach zeszłorocznego turnieju reprezentacyjnego United Cup.

Początkowo nazwisko Polki faktycznie stanowiło problem dla wielu dziennikarzy. Po wygraniu Roland Garros 2020 Polka przyznała w "Kropce nad i" w TVN24: "Byłoby miło, gdyby wszyscy potrafili wymówić moje nazwisko, ale jest ono wymagające".

Pierwszy raz w dorosłym Roland Garros Iga Świątek wystąpiła w 2019 roku. Polscy dziennikarze mogli nasłuchać się wtedy różnych odmian jej nazwiska. "Swiatek", "Swiantek", "Swiantka" - podobnie błędnych form nie brakowało. To było jednak zrozumiałe, bo Świątek miała wówczas niecałe 18 lat, dopiero wchodziła do wielkiego tenisa.

W tamtym czasie uczyła nawet kibiców w mediach społecznościowych, jak wymawiać jej nazwisko. Pomagała jej w tym Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA).

Z kolei na stronie WTA od dłuższego czasu na profilu każdej z zawodniczek można wysłuchać, jak każda z nich czyta poprawnie swoje nazwisko. Podobnie jest w przypadku Igi Świątek.

Podobne błędy zdarzają się w tenisie

Dziś wielu sędziów na turniejach wymawia jej nazwisko z polskimi znakami, podobnie jak organizatorzy imprez i działacze WTA. To oznaka szacunku, jakim darzą tenisistkę. Jest oczywiste, że polski język dla obcokrajowców, zwłaszcza tych spoza Europy Środkowo-Wschodniej, to spore wyzwanie.

Problemy z wymową jej nazwiska ma także m.in. Coco Gauff. W październiku podczas ostatniego turnieju WTA Finals w Cancun pojawiło się nagranie z przygotowań do imprezy. Słychać na nim, jak Amerykanka wymawia nazwisko Polki jako "Słajtek".

Ale takie kłopoty nie spotykają tylko Igi Świątek. Sześć lat temu na turnieju ATP w Brisbane zapowiadający spotkanie Kyle'a Edmunda z Denisem Shapovalovem wymówił nazwisko tego drugiego jako "Shapovralov". Na nagraniu widać, jak Edmund spojrzał się na rywala, gdy to usłyszał. Kanadyjczyk miał jednak wtedy zaledwie 18 lat i być może nie wszyscy zdążyli o nim usłyszeć.

Innym razem na Twitterze była australijska tenisistka, a dziś komentatorka Rennae Stubbs, irytowała się, jak inni wymawiają nazwisko Greczynki Marii Sakkari. - Czy świat może zacząć poprawnie wymawiać jej nazwisko? Nie czytamy "SACK", wejdźcie na stronę WTA i posłuchajcie - napisała Stubbs.

W przypadku serwisu 7NEWS Brisbane problem dotyczył także nazwiska Milosa Raonicia. Kanadyjczyka przeczytano i zapisano jako "Milos Raonich". Do tego pojawiła się nieprawdziwa informacja przekazana w wiadomościach, jakoby to Iga Świątek miała wyeliminować z tegorocznego Australian Open Naomi Osakę. W rzeczywistości Polka w pierwszej rundzie w Melbourne pokonała Amerykankę Sofię Kenin, a wracająca do gry po urodzeniu dziecka Japonka odpadła po meczu z Caroline Garcią z Francji.