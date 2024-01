"Wielkie bagienko" w polskich skokach. Zwołano sztab kryzysowy. "Nie wytrzymał i wystrzelił"

Po słowach Jakuba Wolnego, które wypowiedział po kwalifikacjach do konkursu PŚ w Wiśle w polskich skokach zaczęła się spora afera. Dotyczyła kadry B, w której trenuje zawodnik i której szkoleniowca, Davida Jiroutka, skrytykował Wolny. - Myślę, że wszyscy od nas, z kadry B, chcieliby z kimś innym trenować - mówił skoczek.

Reakcja Polskiego Związku Narciarskiego przyszła kolejnego dnia: odsunięto Wolnego od kadry B do FIS Cupu w Szczyrku na początku lutego. Ma spokojnie trenować pod okiem trenerów bazowych i w trybie indywidualnym. Skoczek po wszystkim przeprosił za swoje słowa, ale kary nie cofnięto - nie wystartował nawet w konkursie w Wiśle, choć się do niego zakwalifikował.

Spotkanie w Szczyrku jak sztab kryzysowy polskich skoków. Małysz i Thurnbichler wytłumaczyli jego cel

Sprawa nie wydawała się jednak do końca zamknięta. Przecież Wolny wypowiedział się w imieniu całej grupy. Dlatego we wtorek w Szczyrku zebrali się zawodnicy, trenerzy, przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego, w tym prezes Adam Małysz i wszystkie osoby współpracujące z kadrą. Wyglądało to trochę, jak spotkanie sztabu kryzysowego.

- Sztabu kryzysowego? Dziwnie i brzydko to brzmi, ha, ha - śmiał się we wtorek w Szczyrku Adam Małysz, tłumacząc, dlaczego zdecydował się razem z trenerami i sztabem kadry B omówić pewne sprawy z zawodnikami. - Stawili się wszyscy zawodnicy kadry B, niektórzy byli online. Wszyscy, których to dotyczyło, tam byli. Byliśmy my jako przedstawiciele związku z Łukaszem Kruczkiem, trenerzy, osoby, które współpracują z kadrami. Próbowaliśmy dojść do jakiegoś konsensusu i tego, w czym tkwi problem - wyjaśnił.

- Spotkanie mieliśmy ustalone i wymagała go sytuacja. Trzeba było się spotkać i sprawić, żeby zawodnicy też się otworzyli. O tym, co myślą do tej pory słyszeliśmy tylko z jakichś plotek, domysłów. A później Kuba Wolny wyjeżdża z tym, z czym wyjechał w Wiśle i nast to boli. Nie tylko zawodników, nas też. Jeśli takie sytuacje mają miejsce, a trenerzy o tym nie wiedzą, to coś jest nie tak - wskazał prezes PZN.

- Mieliśmy sytuację w Wiśle, kiedy Kuba otwarcie zakomunikował przez media, że w grupie jest brak zaufania do trenera. Dlatego musieliśmy zareagować. Przez ostatnie trzy dni przygotowywaliśmy spotkanie, na którym moglibyśmy konstruktywnie o tym podyskutować. Chodziło o to, żeby każdy w zespole został wysłuchany: perspektywa zawodników, ale także ta trenerów. Później szukaliśmy rozwiązań, które pozwoliłyby nam się poprawić. Myślę, że potrzeba, żeby zawodnicy i trenerzy podeszli do siebie o krok bliżej. Spotkanie zakończyło się pozytywnie, były wnioski i to dobrze, bo po to je zorganizowaliśmy - mówił trener polskich skoczków, Thomas Thurnbichler.

- Myślę, że dzisiejsze spotkanie było po to, żeby oczyścić całą tę atmosferę. My: trenerzy, czy PZN, jesteśmy dla nich. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby takie sytuacje, jak z Kubą, miały miejsce. Trzeba podejść do tego w inny sposób i pierwszym, do kogo mają się zwrócić zawodnicy, pierwszym kontaktem, jest zawsze trener. Później są kolejne osoby, jestem ja. A na koniec, co nie jest wskazane, są media i lepiej nie podawać do nich informacji, które są bardzo wewnętrzne - dodał Adam Małysz.

Małysz: Thomas mówił mi kilkukrotnie, że zderzył się ze ścianą. Bo w Polsce nie rozmawiamy

Małysz określił też największy problem w kadrze B. - Oczywiście, co jest bardzo smutne u nas w Polsce, problemem zawsze jest komunikacja. De facto nie rozmawiają, jedni albo drudzy nie wiedzą, o co się rozchodzi, a na koniec wychodzi takie wielkie bagienko, jak wyszło w Wiśle. Kuba tam już po prostu nie wytrzymał i wystrzelił. Nie będziemy tolerować takich rzeczy, ale z drugiej strony nie jesteśmy katem, który będzie jako związek tylko zawodników katował, bo jesteśmy po to, żeby ich wspierać i pomagać w pewnych kwestiach. Musimy jednak o nich wiedzieć. Skoro nie mamy o nich pojęcia, to jak mamy coś na nie poradzić? - pytał retorycznie Małysz.

- Na samym początku współpracy wiosną wydawało się, że wszystko jest super: zawodnicy byli zadowoleni, praca była wykonywana dobrze i nie było zastrzeżeń. W pewnym momencie coś zaczynało szwankować. Oni sami nie wiedzieli i wyszło z całej tej rozmowy, że nici porozumienia po prostu nie było. Że nie ma rozmowy, a oni uznali, że jak trener daje uwagę o problemie z pozycją, to już nie powie nic więcej i trudno. Nie potrafili powiedzieć trenerowi, że potrzebują czegoś więcej, żeby powiedział np. dlaczego tak jadą na rozbiegu. Tu wracamy do tego, że po prostu się o wszystkim nie rozmawia - opisał.

- Tam jedna osoba mówi w imieniu wszystkich, a reszta można powiedzieć, że się mało co odzywa. Prosiłem chłopaków: mówiłem, że muszą się otworzyć, są pełnoletni i odpowiedzialni za siebie, więc muszą rozmawiać z trenerami, co zrobić, żeby było dla was dobrze. To sport indywidualny i każdy z nich musi się koncentrować na tym, co zrobić, żeby zyskać dla siebie jak najwięcej. Ze wszystkiego. Mam nadzieję, że doszli do porozumienia, bo na koniec był postulat, żeby takie spotkania robić częściej, już ich wewnętrzne. Żeby każdy mógł się wypowiedzieć i żeby każdemu można było coś doradzić. Ogólnie wszyscy są bardzo zadowoleni. Myślę tylko, że to spotkanie powinno się odbyć dużo wcześniej - kontynuował były wybitny skoczek.

- Ciężko powiedzieć, czy zawodnicy myśleli tak o trenerze, czy się już potem nie nakręcali na to wszystko. To im nie pasowało, tamto, a największym problemem było to, że nie zostały pewne kwestie wyjaśnione od razu. Nie porozmawiali razem. Nawet dzisiaj, jak wyszło, to wyszło tak, że każdemu z nich, zawodników i trenerów, o to samo chodzi. Tylko brak komunikacji i rozmowy wewnętrznej spowodował, że zatrzymali się na momencie, w którym sami nie wiedzą, komu nie ufają. Czy nie ufają trenerowi głównemu, asystentowi, systemowi, czy jak? Chcieli po prostu jakiejś zmiany. Tylko te zmiany naprawdę mogły nastąpić dużo wcześniej, jakby się komunikowali. Często to było słowo "stabilność", czy "równowaga na rozbiegu". Oni pragnęli, żeby to bardziej rozbudować. A wiemy doskonale, że jeśli trener nie dostaje takiej informacji, to ciężko mu jest każdemu zawodnikowi inaczej to wytłumaczyć. Są pewne ramy, których trzyma się trener i wiemy, że nie do każdego skoczka dana informacja trafi tak samo. Trzeba do nich indywidualnie podejść, bo wszyscy chcą czegoś innego. Sami widzieliście, jak Kamil się wypowiadał z Dawidem na początku sezonu w Ruce. Mówili, że nie chcą tylu informacji o błędach, że nie chcą trenować, gdy mogą jechać na zawody. Ale też rozmawiali z trenerami na ten temat. Może nie w stu procentach, ale poruszali te tematy. Thomas mówił mi kilkukrotnie, że zderzył się ze ścianą, bo pierwszy raz się z czymś takim tu spotkał: że w Polsce nie rozmawiamy. Jak mamy problem, to dusimy go w sobie. I to jest bardzo duża bolączka Polaków, nie tylko w skokach - podkreślił Małysz.

"Zawodnicy wstawili się za Kubą Wolnym"

- Tam chodziło o to, żeby trenerzy rozmawiali z zawodnikami nie tylko o problemach, ale też, co można zrobić pod danego skoczka, żeby było lepiej. Bo oni wszyscy idą w jednym kierunku, tylko nie potrafią się w tym porozumieć. Ale jak nie ma rozmowy, to nie ma szans, żeby się porozumieli. Dziś pierwszy raz była pomiędzy nimi i trenerami taka szczera rozmowa. Był tam też nasz psycholog, Daniel Krokosz, który tłumaczył, na czym to polega i skąd się mogło wziąć. Mam nadzieję, że wszyscy to dobrze odebrali i zrozumieli. I przede wszystkim skoncentrują się na tym, żeby robić swoje i się poprawiać - zapewnił Małysz.

- My powołujemy sztab, który jest bardzo obszerny, bo to nie tylko trenerzy kadry B. Dzisiaj wszyscy tworzą jeden team. Jak zawodnik mówi, że nie wierzy trenerom, to tak, jakby nie wierzył wszystkim. Myślę, że na dzień dzisiejszy sytuacja może nie jest opanowana, ale sprawy są wyjaśnione. Miejmy nadzieję, że teraz koncentracja będzie tylko na skokach, na zawodach i że to faktycznie pójdzie do przodu. Jak popatrzymy na poszczególne wyniki, to chłopaki i tak zrobili postęp. Mimo tego, że ich postulaty i to, że coś im się nie podoba, w tym momencie wyszło, to i tak jest lepiej. Po prostu fajnie, gdyby takie rzeczy były rozwiązywane od razu, gdy się pojawiają. W trakcie sezonu to najgorsze, co może się przydarzyć. Bo to rozbija wszystko. Nie tylko zawodników, ale każdego z nas. Reagować na szybko w takim momencie nie jest łatwo, bo można popełnić błąd, czasem to wręcz głupota - podsumował prezes PZN.

Co mówili skoczkowie? - Zawodnicy wstawili się za Kubą Wolnym. Jest solidarność w drużynie. Zdziwiło mnie tylko, że ta solidarność polega też na tym, że jedna osoba mówiła w imieniu całego zespołu, a taka rzecz powinna wyjść przede wszystkim od samego Kuby. Gdyby przyszedł porozmawiać z trenerami. On oczywiście przeprosił za całą sytuację. My na pewno żadnej kary nie cofniemy - zapewnił Małysz, choć w studiu TVP Sport, jak cytował Michał Chmielewski, prezes PZN przyznał, że odsunięcie Wolnego mogłoby zostać skrócone, tylko zawodnik musiałby to wyjaśnić bezpośrednio z trenerem Davidem Jiroutkiem. - Chodzi o to, żeby w okresie, w którym ma odbywać tę "karę", miał pomoc. Ale to on musi przyjść i porozmawiać z trenerami, poprosić o tę pomoc, a nie, że to wychodzi od kolegów - przekazał Adam Małysz.