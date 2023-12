Furia w Rosji. "Najprawdziwsza prowokacja"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął decyzję na początku grudnia, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą dopuszczeni do występów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu po spełnieniu kilku określonych warunków. Mowa m.in. o tym, że dany sportowiec nie popiera działań wojennych i nie ma związku z rosyjską armią. "Pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami odpowiednich władz Ukrainy oraz innych państw koalicji przeciwnej startom sportowców z Rosji i Białorusi" - przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Były rosyjski tenisista skrytykował Curenko. "Absolutny nonsens. Prowokacja"

Jedną z osób, która była wyraźnie zaskoczona decyzją MKOl-u ws. występów Rosji i Białorusi na IO, była Łesia Curenko. - Uważam, że ta decyzja jest szokująca i nieracjonalna. Już teraz mogę powiedzieć, że to będą najsmutniejsze igrzyska, jakie pamiętam. Nie mogę cieszyć się z rywalizacji sportowej, gdy w moim kraju umierają ludzie, a politycy uważają, że nie ma nic złego w tym, by zawodnicy pochodzący z kraju agresora promowali swój kraj na arenie międzynarodowej - opowiadała ukraińska tenisistka w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Te słowa Curenko trafiły do rosyjskich mediów, a tenisistkę postanowił skrytykować Andriej Czesnokow, były rosyjski tenisista i finalista Pucharu Davisa z 1995 roku, który rozmawiał z agencją prasową TASS. - Te wypowiedzi to najprawdziwsza prowokacja i absolutny nonsens. Wszelkie wypowiedzi Curenko należy dzielić na pół. Pamiętam, że gdy trenowałem Jelenę Wiesninę, to przyglądałem się treningom Curenko. Powiedziała mi wtedy, że sprawdza nową rakietę i radzi nią sobie dobrze. Potem usłyszałem, że Curenko nałożyła mi makaron na uszy i ona zawsze kogoś okłamuje - stwierdził Czesnokow.

We wcześniej wspomnianym wywiadzie Curenko apelowała do rosyjskich sportowców przed igrzyskami. - Mam nadzieję, że w kontekście igrzysk w Paryżu, Rosjanie zachowają się jak prawdziwi patrioci i nie zgodzą się na starty pod neutralną flagą. Naprawdę liczę, że w tym przypadku honor i duma z państwa to dla nich coś więcej niż slogan. Nie chcę ich widzieć podczas igrzysk - wyjaśniła.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w piątek 26 lipca i potrwają do niedzieli 11 sierpnia. Podczas poprzednich igrzysk w Tokio medale w grze pojedynczej wśród pań wywalczyły Belinda Bencić (złoto), Marketa Vondrousova (srebro) i Elina Switolina (brąz).