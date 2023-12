Iga Świątek do poprawki. Navratilova mówi wprost o tym, co musi zmienić Polka

Nadchodzi bardzo wymagający sezon dla Igi Świątek. Rozpocznie go jako liderka światowego rankingu, a już za mniej niż trzy tygodnie rozpocznie się pierwszy turniej wielkoszlemowy, Australian Open. Będzie bronić tytułu na kortach Rolanda Garrosa, a do tego dochodzi turniej olimpijski, na którym będzie jedną z głównych kandydatek do medalu. Rywalki pokazały w 2023 r., że też robią duże postępy.

Navratilova ma radę dla Igi Świątek

Zagrania forhendowe są główną bronią Igi Świątek na korcie, ale jej serwis staje się coraz mocniejszy i agresywniejszy, sprawia rywalkom sporo problemów. Do tego coraz częściej zaczęła podchodzić do siatki i skracać pole gry, czym zaskakuje przeciwniczki. Zdaniem Martiny Navratilovej Polka potrzebuje poszerzyć wachlarz swoich dobrych zagrań, aby utrzymać przewagę nad liczną grupą goniących ją rywalek.

Wielokrotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema uważa, że Świątek powinna jeszcze częściej grać przy siatce i próbować posyłać więcej skrótów. Jest zdania, że dzięki temu dominacja Polki na kortach będzie jeszcze bardziej widoczna.

- Myślę, że musi podchodzić bliżej siatki i dużo popracować nad swoim wolejem. Powinna także spróbować zwiększyć prędkość serwisu i myślę, że powinna również włączyć do swojego repertuaru dropshot. To powinno dać jej więcej punktów - powiedziała Navratilova w rozmowie z WTA.

Jako najpoważniejsze rywalki Igi Świątek w 2024 r. wskazuje się przede wszystkim Arynę Sabalenkę i Coco Gauff. Białorusinka była mocna od początku minionego sezonu, dotarła przynajmniej do półfinału wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych, przez kilka tygodni była liderką światowego rankingu. Z kolei Amerykanka wygrała US Open, miała bardzo mocną ostatnią część sezonu. Co jest dla niej budujące, to raz wygrała ze Świątek, po wielu porażkach.

Dla Świątek najważniejszą imprezą będą igrzyska, a turniej olimpijski zostanie rozegrany na kortach ziemnych Rolanda Garrosa. Polka jest w tej chwili najlepiej grającą tenisistką na mączce.

- Oczywiście, to duży cel. Oczywiście będziemy mieli czas, aby o tym pomyśleć przed rozpoczęciem sezonu na mączce. Ale teraz myślę tylko o Australii i staram się nie wyprzedzać siebie, bo sezon jest długi i wiele może się wydarzyć - powiedziała Świątek nt. swoich planów, cytowana przez serwis tennisuptodate.com.