Świątek pokazała wielkość. "Kucnęła i płakała dalej". Zanosiło się na sensację

Tym razem wspominamy ten z French Open.

10 czerwca w Paryżu było upalnie, a na kortach Roland Garros wręcz kipiało z emocji. Obrończyni tytułu Iga Świątek przegrywała w trzecim secie finału z Karoliną Muchową 3:4, serwowała rywalka. Czeszka, 43. wówczas tenisistka rankingu, która dwa dni wcześniej niespodziewanie wyeliminowała z turnieju Arynę Sabalenkę, była o dwa gemy od wygrania całego turnieju. Świątek, triumfatorka French Open w latach 2020 i 2022, numer 1 światowego rankingu, stała na krawędzi.

Zanosiło się na sensację. Polscy dziennikarze na trybunie prasowej z nerwów zaczęli obgryzać paznokcie, kibice Świątek starali się jeszcze pobudzić Polkę głośnym "Iga, Iga!". Reszta widowni była po prostu zachwycona pojedynkiem - zmiennym, emocjonującym, stojącym na wysokim poziomie. I takim, w którym jest blisko niespodzianki. Wielu Francuzów, zwykle wspierających Świątek, tym razem dopingowało Muchovą. Chcieli wielkiego finału i dostali to, co chcieli.

Iga Świątek pokazała wielkość w najtrudniejszym momencie

I właśnie w tym momencie wielkość pokazała Iga Świątek. Będąc o krok od porażki, mając przeciwko sobie część trybun i rozpędzoną od drugiego seta rywalkę, po raz kolejny przypomniała, że jest najlepszą tenisistką na świecie. Przejęła inicjatywę na korcie, zaczęła grać bardzo agresywnie. W jednej z akcji zdecydowanie poszła do siatki i kapitalnym wolejem zdobyła punkt. Zacisnęła wówczas mocno dłoń, krzyknęła głośne "Jazda!". Znów przełamała rywalkę i doprowadziła do wyrównania 4:4.

Kolejny gem przy serwisie Świątek od początku wyglądał bardzo pewnie. Wróciło lepsze serwowanie, Czeszka nie miała szans na przełamanie. To Polka wyszła na prowadzenie 5:4 i rywalka musiała wygrać swoje podanie, by w ogóle utrzymać się w meczu. Nastroje na trybunach zmieniły się diametralnie. Polscy fani byli jeszcze głośniejsi - ci wspierający Muchową zamilkli.

I już do głosu nie wrócili, podobnie jak Czeszka na korcie. W kolejnym gemie w ogóle nie było widać, że serwuje Muchowa. Podający w tenisie teoretycznie ma zwykle przewagę, ale nie tym razem. Każda akcja układała się pod dyktando Świątek. Widać było, że ona już tego nie wypuści, a Czeszka czuła, że wymyka jej się z rąk życiowa szansa na wielkoszlemowy triumf. Że Świątek jest za mocna.

Przy piłce meczowej zdenerwowana Muchova popełniła podwójny błąd serwisowy. 6:2, 5:7, 6:4, koniec! Iga Świątek zakryła twarz, zaczęła płakać, uwolniła w tamtej chwili wszystkie emocje, jakie gromadziły się przez trzeciego seta, cały mecz, a właściwie od początku turnieju w Paryżu. Kucnęła i płakała dalej, a kibice wstali z miejsc i nagrodzili ją gromkimi brawami.

"Giga Świątek!" - świat tenisa znów pod wrażeniem Polki

Świątek wstała, by podejść do siatki i podziękować Muchowej, ale ta już była po jej stronie kortu. Przytuliły się, podziękowały za rywalizację. Piękny obrazek dwóch mistrzyń, które po pasjonującym finale nie kryły wielkiego szacunku wobec siebie.

Po ceremonii na korcie leciał polski hymn, leciały łzy kibiców, dziennikarzy i wciąż Igi Świątek. Po odebraniu pucharu mistrzyni chwyciła za mikrofon. - Dziękuję! - to było jej pierwsze słowa skierowane do polskich kibiców, których tak wielu pojawiło się na trybunach kortu centralnego w Paryżu.

Następnie zwróciła się do swojego teamu. - Nie byłoby mnie tutaj bez mojej ekipy. Przepraszam za to, że bywam trudna. Postaram się poprawić - śmiała się już Świątek. I dodała: - Wygraliśmy ten turniej, ale nie było łatwo. Nie mieliśmy żadnej przerwy, ale możemy być teraz szczęśliwi. Dziękuję wam bardzo - mówiła 22-letnia tenisistka, która w całym turnieju straciła tylko jednego seta, w finale z Muchovą.

Francuzi byli zachwyceni. Internetowy serwis dziennika "L’Equipe" opublikował szybko artykuł z tytułem "Giga Świątek!". „Le Parisien" dodał: "Ukoronowana po raz trzeci w Paryżu!". Świat tenisa znów był pod wrażeniem naszej tenisistki. Tym bardziej że wszyscy pamiętali, w jak w trudnej sytuacji znalazła się chwilę wcześniej.

Problemy przed turniejem

Wiosną Świątek doczekała się rywalek, które rzuciły jej takie wyzwanie, jak żadne inne wcześniej. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina goniły Polkę w rankingu, wygrywały kolejne mecze - także z Igą. Sabalence ta sztuka udała się w finale w Madrycie i wiadomo było, że jeśli zdobędzie tytuł w Paryżu, to zostanie nową liderką rankingu. Z kolei Rybakina od początku roku pokonała Świątek aż trzy razy: w Australian Open, Indian Wells i Rzymie.

Do tego w ich ostatnim spotkaniu w stolicy Włoch Świątek doznała kontuzji. Nie było wiadomo, czy w ogóle zagra w Paryżu. Do rozpoczęcia Roland Garros pozostałe wtedy zaledwie 10 dni. Zaczęło się nerwowe odliczanie.

Lecąc do Francji, nie byliśmy w gronie polskich dziennikarzy przekonani, czy zobaczymy liderkę rankingu na korcie. A nawet jeśli, to w jakiej formie. Jej trener Tomasz Wiktorowski przyznał po turnieju: - Po Rzymie do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, czy będzie w stanie zagrać we French Open.

Przed turniejem większość pytań do Świątek dotyczyła właśnie zdrowia. Czy ma siłę grać, czy nie czuje bólu? Organizatorzy robili wszystko, co mogli, by spotkanie Polki przesunąć jak najpóźniej. To dlatego pierwszy mecz Świątek zagrała we wtorek, w ostatnim dniu rozgrywania pierwszej rundy. Francuzi pod żadnym pozorem nie chcieli dopuścić do sytuacji, by największa gwiazda kobiecego tenisa nie wystąpiła w Paryżu.

Iga Świątek obroniła tytuł jako pierwsza po 16 latach

A ona wystąpiła - i to jak! 6:4, 6:0 z Cristiną Bucsą, 6:4, 6:0 z Claire Liu, a potem już zupełna dominacja i 6:0, 6:0 z Wang Xinyiu. W czwartej rundzie Łesia Curenko skreczowała przy stanie 5:1 dla Polki. Ćwierćfinał? 6:4, 6:2 z Coco Gauff. A potem trochę większe problemy w półfinale z Beatriz Haddad Maią - 6:2, 7:6 (9-7). I w końcu ten zacięty, wielowymiarowy finał z Muchovą. Świetne 6:2 w pierwszym secie, niepokojące 5:7 w drugim, wreszcie moment, w którym rywalka prowadziła 4:3 i serwowała w decydującej partii.

Ale Paryż należy do Igi Świątek. Po triumfach w 2020 i 2022 roku przyszedł też rok 2023, Polka jako pierwsza tenisistka od 16 lat obroniła tytuł we French Open. I jasne jest, że turniej Rolanda Garrosa ma twarz uśmiechniętej Świątek.