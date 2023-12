Szybko poszło. Hurkacz i Garcia bez szans

W czwartek 21 grudnia rozpoczął się turniej pokazowy World Tennis League w Abu Zabi. W pierwszym starciu tego dnia drużyna Hawks zmierzyła się z Falcons, a konkretnie Hubert Hurkacz wraz z Casperem Ruudem zagrali w deblu przeciwko Taylorowi Frizowi oraz Sumitowi Nagalowi. Ostatecznie mecz zakończył się porażką polsko-norweskiego duetu, mimo że ten prowadził już 5:3 i był o krok od zwycięstwa. Rywale ostatecznie odrobili straty, doprowadzili do tie-breaka, a następnie postawili kropkę nad "i". To nie był jednak koniec emocji tego dnia.

Hurkacz i Garcia nie dali rady parze amerykańsko-rumuńskiej. Druga porażka Hawks

Chwilę po godzinie 13:00 Hurkacz ponownie pojawił się na korcie. Tym razem w parze z Caroline Garcią stawił czoła Fritzowi i Soranie Cirstei. Mecz zaczął się lepiej dla amerykańsko-rumuńskiego duetu. Dość pewnie wygrał pierwszego gema.

Kiedy w polu serwisowym stanął jednak Polak, to wniósł nieco spokoju do gry. Zaliczył kilka udanych akcji, z którymi problem mieli rywale. Finalnie udało mu się doprowadzić do wyrównania. Radość nie trwała długo.

Zarówno Garcia, jak i Polak popełniali sporo błędów. Przeciwnicy znakomicie odczytywali ich zagrania i nie mieli trudności ze zdobywaniem kolejnych punktów. Wygrali trzy kolejne gemy, raz przełamując Hurkacza i jego partnerkę. Tym samym prowadzili już 4:1.

Wówczas w polu serwisowym znów pojawił się Polak. Ponownie udowodnił, że jest w tym elemencie jednym z najlepszych tenisistów na świecie. Serwował tak, że Fritz i Cirstea nie potrafili skutecznie zareturnować. Finalnie Hurkacz wygrał z Garcią gema do 0 i nieco zniwelował stratę.

Strata do Falcons niebezpiecznie rośnie. Świątek na ratunek

Ta ponownie wzrosła jednak w kolejnej fazie starcia. Amerykańsko-rumuńska para triumfowała w kolejnym gemie, a następnie przełamała Hurkacza i Garcię, finalnie wygrywając mecz 6:2.

Mimo wszystko Hawks nadal mają szanse na triumf. O tym, kto ostatecznie wygra w całym meczu, liczącym pięć starć, zadecyduje liczba wygranych gemów. Jak na razie strata do Falcons wynosi cztery gemy.

A to nie koniec emocji na dziś. Za kilka minut na korcie powinna pojawić się liderka światowego rankingu, Iga Świątek. W parze z Caroline Garcią będą próbowały zatrzymać duet Jelena Rybakina, Sorana Cirstea.