Iga Świątek potwierdza. Prawdziwa liderka. "To dla WTA niewygodne"

Sześć wygranych turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros i WTA Finals w Cancun, a także finały w Dubaju i Madrycie - to bilans Igi Świątek w kończącym się 2023 roku. Polka straciła na jakiś czas fotel liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki, ale po wygraniu turnieju finałowego wróciła na szczyt i właśnie trwa 82. tydzień jej panowania. Tym samym Świątek zakończyła drugi sezon z rzędu w roli numeru jeden światowego rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Świątek chce być odpowiedzialną liderką rankingu. "Mój główny priorytet"

Świątek opowiedziała o roli liderki rankingu WTA w rozmowie z PZU, czyli z jednym ze sponsorów Igi. Jej zdaniem tenisistki są nieco inaczej traktowane w momencie, gdy znajdują się na szczycie rankingu, w porównaniu do pozostałych. - Tak naprawdę, gdy zostałam numerem jeden to zauważyłam, że inaczej traktuje się najlepszych zawodników, a inaczej tych, którzy dopiero się rozwijają i są na początku swojej drogi. Powiedziałabym, że na korcie nie ma znaczenia, skąd dana zawodniczka pochodzi i jaka jest jej historia, bo to, jak grają i co osiągną zależy od tego, co pokażą na korcie - powiedziała.

W związku z tym Świątek widzi, że musi być odpowiedzialna i powinna reprezentować resztę tenisistek w wielu sprawach. - Można poczuć różnicę co do traktowania poza kortem. Czasami poruszałam pewne kwestie w mediach i krytykowałam WTA, więc zdaję sobie sprawę, że to może być dla nich niewygodne. Staram się być liderką, która stoi za zawodniczkami. Moim głównym priorytetem jest to, by tenisistki czuły się dobrze, bo bez nas to wszystko by nie istniało i by nie miało sensu - dodaje liderka rankingu WTA.

Świątek chce wygrać każdy turniej wielkoszlemowy. "Mam na to trochę czasu"

We wspomnianym wywiadzie pojawia się też wątek celów na przyszły sezon. Świątek przyznaje, że chciałaby wygrać każdy turniej wielkoszlemowy przynajmniej raz w życiu. - Większość moich celów, gdy patrzę na nowy sezon, nie jest związana z wynikami, bo chcę przez większość czasu mieć stabilną formę. Do tego chcę wprowadzić do mojej gry aspekty, których do tej pory. Po to, by mój tenis był bardziej zróżnicowany. A wygranie Wielkich Szlemów? Mam na to trochę czasu, nie jest to cel, który muszę zrobić w tym roku - przyznała.

A jak Świątek podchodzi do mediów społecznościowych? - Gdy jestem w domu podczas okresu przygotowawczego, reżim przygotowań jest znacznie mniejszy, to poświęcam na to nieco więcej czasu. W trakcie sezonu korzystam z nich radziej. Jest teraz dużo nienawiści, więc nie jest tak, że można swobodnie surfować po internecie - zdradza Iga. Jak widzi kolejne lata kariery?

- Myślałam o tym, czy moja kariera będzie długa. Nie analizuję tego zbytnio, bo nie wiem, w jakiej sytuacji będę za 5-10 lat. Jestem typem osoby, która lubi kończyć to, co zaczyna, więc prawdopodobnie będę jeszcze grała długo. Ale jak mówię, ludzie się zmieniają, ścieżki życiowe są różne i nie wiadomo, co będzie za 10 lat. Koncentruję się na jutrzejszym dobrym treningu - wyjaśnia.

Świątek wystąpi w turnieju pokazowym. Jest w zespole z Hubertem Hurkaczem

Teraz przed Świątek jest pokazowy turniej World Tennis League, który zostanie rozegrany w dniach 21-24 grudnia. W nim Świątek, wraz z Hubertem Hurkaczem, Caroline Garcią oraz Casperem Ruudem, będzie reprezentować drużynę Hawks. W pierwszym spotkaniu tego turnieju Hawks zmierzą się z Falcons, czyli drużyną reprezentowaną przez m.in. Jelenę Rybakinę czy Taylora Fritza. Mecz rozpocznie się w czwartek 21 grudnia o godz. 12:00 czasu polskiego. Szerzej o zasadach tego turnieju piszemy TUTAJ.