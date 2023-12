Było już 5:3 i nagle szok. Rollercoaster w meczu Hurkacza na oczach Świątek

Sezon ATP i WTA niedawno się zakończył, a już za kilka tygodni najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata wrócą do sportowej rywalizacji. Kilku z nich, tak jak Igę Świątek i Huberta Hurkacza, będziemy mogli zobaczyć na korcie już w czwartek 21 grudnia. Na ten dzień zaplanowano start pokazowego turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Nasi rodacy trafili do drużyny Hawks wraz z Caroline Garcią i Casperem Ruudem. W fazie grupowej rywalizacja między zespołami składa się z pięciu meczów: dwóch singli, dwóch deblów oraz miksta. Chwilę po godzinie 12:00 odbył się pierwszy z nich.

Porażka Hawks na start WTL. Hubert Hurkacz i Casper Ruud przegrali po emocjonującej końcówce

Na początek rozegrano mecz deblowy, w którym wystąpili Hurkacz i Ruud. Po drugiej stronie siatki stanęła para z drużyny Falcons, Taylor Fritz i Sumit Nagal. Zasady tego starcia były nieco inne niż w przypadku turniejów ATP i WTA. Zawodnicy rozgrywali tylko jeden set, a z boku grze przyglądała się m.in. Iga Świątek, która jeszcze dziś wyjdzie na kort.

Mecz rozpoczął się lepiej dla duetu polsko-norweskiego. Bardzo szybko wygrał pierwszego gema, w dodatku serwisowego. Co więcej, popisał się kilkoma efektownymi i szybkimi zagraniami. To właśnie ze wspomnianą szybkością spore problemy miał Fritz i Nagal.

W drugim gemie gra była już bardziej wyrównana. Tym razem inicjatywę przejęła para amerykańsko-indyjska. Szybko wygrała dwie pierwsze akcje, ale Polak i jego partner byli w stanie wyrównać. Ostatecznie jednak gem zakończył się zwycięstwem Fritza i Nagala.

Co więcej, w trzecim secie mimo początkowej przewagi Hurkacza i Ruuda, rywale byli w stanie znakomicie odpowiedzieć. Doszło do remisu 40:40, a o losach gema zadecydowała tzw. nagła śmierć - ten kto wygrał kolejny punkt, dopisał partię na własne konto. Finalnie lepiej akcję rozegrał Amerykanin i to jego para wyszła na prowadzenie 2:1.

Nie cieszyła się z niego jednak długo. W kolejnym gemie Polak i Norweg weszli na wyższy poziom i to przy serwisie rywali. Szczególnie Hurkacz popisał się efektownymi zagraniami. Jak ocenili komentatorzy Canal+, wyróżniał się na tle przeciwników i był "najjaśniejszą postacią". Ostatecznie duet polsko-norweski przełamał przeciwników, a chwilę później wygrał własnego gema serwisowego (3:2).

Prowadzili już 5:3. Przegrali. Hurkacz i Ruud zawiedli na start

Rywale doprowadzili jednak do wyrównania. Gra była bardzo zacięta, ale lepiej w ferworze walki radził sobie polsko-norweski duet. Szybko wygrał gema serwisowego, a następnie znów przełamał przeciwników, prowadząc już 5:3. Nie był jednak w stanie postawić kropki nad "i".

W kolejnej fazie seta to rywale zaczęli imponować, zwyciężyli dwa kolejne gemy i doprowadzili do wyrównania 5:5. W związku z tym zrobiło się nerwowo. Finalnie o losach meczu zadecydował tie-break. W nim gra była wyrównana - ale ostatecznie triumfował team Falcons.

To nie koniec emocji. Za chwilę rozpocznie się kolejne spotkanie z udziałem Polaka. Tym razem wystąpi w parze z Caroline Garcią, a ich rywalami będą Taylor Fritz i Sorana Cirseta. O tym, kto ostatecznie zwycięży w całym meczu, liczącym pięć starć, zadecyduje liczba wygranych gemów.

W przypadku remisu po pięciu pojedynkach, o zwycięstwie przesądzi tzw. shoot out, a więc dodatkowy mecz rozgrywany do 10 punktów (bez przewag). O tym, czy będzie to singiel, debel czy mikst i kto w nim wystąpi, zadecyduje kapitan każdej z drużyn.