Niepokojące wieści ws. wielkiej rywalki Świątek. Poważne zagrożenie

Już niedługo rozpocznie się nowy sezon w tourze WTA. W styczniu tenisistki czeka pierwsze wielkie wyzwanie, jakim będzie Australian Open. Wiele wskazuje na to, że nie zobaczymy w nim dwukrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Petra Kvitova zmaga się z kontuzją. Start w Australian Open poważnie zagrożony

Petra Kvitova pauzuje od turnieju w Pekinie (przełom września i października), podczas którego doznała urazu pleców. Okazał się on na tyle uciążliwy, że od 11 tygodni Czeszka nie może nawet porządnie trenować. "Musi zadowolić się lekkimi ćwiczeniami na siłowni, plecy jeszcze nie pozwalają jej na przygotowania na korcie z rakietą" - czytamy na czeskim portalu sport.cz. To znacząco ogranicza jej szanse na dobre wyniki w najbliższym czasie.

W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że 33-latka nie weźmie udziału w zbliżającym się turnieju wielkoszlemowym w Melbourne (startuje 14 stycznia). - Przygotowania Petry do sezonu komplikuje kontuzja pleców. Zdecyduje, jak będzie ze startem Australian Open - oznajmił jej rzecznik Karel Tejkal. Należy zatem czekać na to, co ogłosi czeska tenisistka.

Petra Kvitova utrzymuje się w czołówce

Ewentualna absencja Kvitovej byłaby sporą stratą dla turnieju, gdyż nadal jest ona jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Obecnie zajmuje 14. miejsce w rankingu WTA, w zeszłym sezonie wygrała dwa turnieje, WTA 1000 w Miami oraz WTA 500 w Berlinie.

W trakcie całej kariery Czeszka zdobyła 31 tytułów, z czego dwa na Wimbledonie (2011,2014). W rankingu WTA najwyżej notowana była na drugim miejscu. W Australian Open najlepiej poszło jej w 2019 r., gdy dotarła do finału i dopiero tam przegrała 6:7, 7:5, 4:6 z Naomi Osaką.