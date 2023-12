Znany polski trener zawieszony. Wpłynęła skarga. "Niepokojące zdarzenia"

Paweł Ostrowski w przeszłości trenował m.in. Angelique Kerber i Martę Domachowską, a na samym początku kariery pomagał także Idze Świątek. Wielokrotny mistrz Polski jest niezwykle cenionym trenerem i ekspertem, dlatego też wielkie poruszenie wywołała decyzja Polskiego Związku Tenisowego o zawieszeniu jego licencji. Okazuje się, że sprawa ma związek ze zgłoszeniem rodziców jednej z jego zawodniczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Paweł Ostrowski zawieszony przez PZT. Wpłynęła skarga od rodziców

Polski Związek Tenisowy przed kilkoma dniami poinformował o zawieszeniu licencji Pawła Ostrowskiego do 29 lutego 2024 roku. Szkoleniowiec do tego czasu nie będzie mógł pełnić żadnych świadczeń na rzecz związku. Jego sprawą do 15 lutego zajmować się będzie powołana Komisja Etyki.

WP SportoweFakty donoszą, że ma to związek ze skargą od rodziców jednej z jego zawodniczek w związku z zachowaniem trenera podczas listopadowego zgrupowania kadry narodowej. - Już wcześniej informowałem o niepokojących zdarzeniach związanych z córką. Nic z tym nie uczyniono, dlatego teraz złożyłem w związku skargę z - moim zdaniem - dowodami na niewłaściwe zachowanie - przekazał rodzic zawodniczki, której personalia pozostają ukryte.

W PZT jest to pierwsza od lat skarga na zachowania trenerów, dlatego też sprawa jest traktowana niezwykle poważnie. Wiadomo, że dotyczy to pełnoletniej zawodniczki. Związek nie zdradza jednak szczegółów.

- PZT nie jest uprawniony do udzielania informacji o zarzutach dotyczących trenera. Sprawę wszczęła i prowadzi Komisja Etyki PZT, a do jej zakończenia informowanie opinii publicznej w zakresie stawianych zarzutów byłoby nieuprawnione - przekazano w Polskim Związku Tenisowym.

Opinię Komisji Etyki poznamy do 15 lutego i być może do tego czasu wyjaśni się, jakie zarzuty postawiono trenerowi. Na razie Paweł Ostrowski zostaje zawieszony. Szkoleniowiec nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.