Emocjonalna reakcja Hurkacza na porażkę w Paryżu. Pokazał klasę

Hubert Hurkacz (11. ATP) walczył w Paryżu jak lew. Nie tylko o jak najlepszy wynik, ale także o punkty do rankingu ATP Race i awans do turnieju finałowego. Dziś wiadomo już, że ta sztuka mu się nie uda. W piątek Hurkacz walczył z Grigorem Dimitrowem (17. ATP) i nie dość, że przegrał z przeciwnikiem, to walczył jeszcze z bólem uda.

Hubert Hurkacz zwrócił się do kibiców. Ważne słowa

Tuż po zakończeniu piątkowej rywalizacji nasz tenisistka opublikował wpis na platformie X. A w nim zwrócił się do fanów, którzy dopingowali go w Paryżu. "Dziękuję bardzo za całe wsparcie, jakie mi nadal dajecie, to naprawdę nie pozostaje niezauważone" - napisał.

Zawodnik krótko podsumował także porażkę z Dimitrowem. "Dałem z siebie wszystko, ale tym razem to nie wystarczyło" - czytamy.

Hubert Hurkacz stracił już szansę na awans do turnieju ATP Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów. Polak walczył o to w ostatnich imprezach. Przybliżył się do ATP Finals po wygranym turnieju w Szanghaju oraz finale w Bazylei. Musiał jednak świetnie spisać się w turnieju w Paryżu i liczyć, że szybko odpadnie Duńczyk Holger Rune, który zajmuje obecnie ósme miejsce w rankingu Live ATP Race. Rune jednak wciąż jest w grze w stolicy Francji.

Polski tenisista będzie jedynie rezerwowym przez ATP Finals. To oznacza, że wskoczy on do drabinki turyńskich finałów tylko w przypadku wycofania się wcześniej któregoś z zawodników. Początek rywalizacji we Włoszech zaplanowano na 12 listopada. Finał odbędzie się tydzień później - 19 listopada.