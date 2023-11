Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju. Co dalej z szansami na ATP Finals?

Hubert Hurkacz (11. ATP) w piątkowe popołudnie walczył o awans do półfinału turnieju ATP Masters 1000 na kortach twardych w Paryżu. Polak przegrał z Grigorem Dimitrowem (17. ATP) 1:6, 6:4, 4:6. Dla Huberta Hurkacza była to czwarta porażka w czwartym starciu z Bułgarem.

Hubert Hurkacz nie zagra w Metz

Tuż po zakończeniu spotkania z Dimitrowem, najlepszy polski tenisista zdecydował się podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą przyszłości. Polak wycofał się z kolejnego turnieju - ATP 250 w Metz.

Wcześniej taką samą decyzję podjęli m.in: Norweg Casper Ruud, Amerykanin Tommy Paul, Brytyjczycy Andy Murray i Cameron Norrie i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.

Hubert Hurkacz stracił już szansę na awans do turnieju ATP Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów. Polak walczył o to w ostatnich imprezach. Przybliżył się do ATP Finals po wygranym turnieju w Szanghaju oraz finale w Basel. Musiał jednak świetnie spisać się w turnieju w Paryżu i liczyć, że szybko odpadnie Duńczyk Holger Rune, który zajmuje obecnie ósme miejsce w rankingu Live ATP Race.

Rune w Paryżu wygrał dotychczas dwa spotkania - najpierw pokonał Austriaka Dominica Thiema (108. ATP) 6:4, 6:2, a potem Niemca Daniela Altmaiera (54. ATP) 6:3, 6:3. W ćwierćfinale Rune czeka trudne zadanie, bo w piątek zmierzy się z liderem światowego rankingu, Serbem Novakiem Djokoviciem.

Pewni udziału w imprezie ATP Finals są już: Novak Djoković, Hiszpan Carlos Alcaraz, Rosjanie: Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow, Włoch Jannick Sinner i Grek Stefanos Tsitsipas.