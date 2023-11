Uwaga! Mecz Igi Świątek już został opóźniony, ale na razie pogoda pozwala grać

Od kilku dni pogoda nie rozpieszcza najlepsze tenisistki świata w turnieju WTA Finals. W meksykańskim mieście Cancun od kilku dni panują bardzo złe warunki atmosferyczne - pada intensywny deszcz i wieje bardzo silny wiatr. Z tego powodu czwartkowy mecz grupowy: Aryna Sabalenka (1. WTA) - Jelena Rybakina (4. WTA) nie został dokończony. Warunki atmosferyczne storpedowały widowisko, przez co organizatorzy zostali zmuszeni do jego przełożenia.

Co z meczem Igi Świątek? Warunki atmosferyczne mogę spłatać figla

W piątek warunki atmosferyczne w Cancun się nie poprawiły. Wiadomo już, że pojedynek najlepszej polskiej tenisistki Igi Świątek z Tunezyjką Ons Jabeur (7. WTA) nie rozpocznie się o pierwotnej godzinie. Spotkanie miało rozpocząć się o godz. 23 polskiego czasu. Zmieniona została godzina spotkania, bo już zostało przesunięte o pół godziny.

Na godz. 22 zaplanowany jest inny pojedynek tej grupy: Coco Gauff (USA, 3. WTA) - Marketa Vondrousova (Czechy, 6. WTA). Wcześniej ma jednak zostać dokończony mecz: Sabalenka - Rybakina. Nie wiadomo, ile czasu tenisistki spędzą na korcie i jak przedłuży się pierwotny plan rozgrywek.

Pytanie brzmi też, czy warunki atmosferyczne pozwolą na rozpoczęcie wieczornych spotkań. Szansę na opady deszczu w godzinach wieczornych polskiego, wtedy jak miała grać Iga Świątek z Ons Jabeur oceniane są na 30 proc.

Z drugiej strony w piątek został już rozegrany jeden mecz deblowy WTA FInals. Czeszki Barbora Krejcikova i Katerina Siniakowa przegrały z duetem: Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Kanada, Wielka Brytania). W tym momencie, po godz. 20 rozgrywane jest drugie starcie deblowe: Desirae Krawczyk/Demi Schuurs (USA, Holandia) - Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez (USA, Nowa Zelandia).

Pogoda ma poprawić się w Cancun od wtorku. Patrząc na prognozę pogody widać, że właśnie od tego dnia ma przestać padać. Deszcz nie jest przewidywany we wtorek, środę oraz czwartek.

- W weekend w Cancun pogoda zapowiada się równie spektakularnie. Od wtorku ma być lepiej, ale przecież we wtorek.. ruszają finały BJKC w Sewilli, gdzie grają drużyny 6/8 uczestniczek WTA Finals. Nawet jak Iga, Coco i Pegula wycofały się to pytanie co z resztą. Bałagan totalny - napisał na Twitterze Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Rok temu turniej WTA Finals Francuzka Caroline Garcia, która pokonała Arynę Sabalenkę 7:6, 6:4.