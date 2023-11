To już pewne. Hubert Hurkacz znów to zrobił. Trzeci rok z rzędu

Hubert Hurkacz (11. ATP) w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu przegrał z Grigorem Dimitrowem (17. ATP) 1:6, 6:4, 4:6. Tym samym utracił szanse na awans do najlepszej ósemki sezonu 2023 i podczas ATP Finals będzie prawdopodobnie tylko rezerwowym. Brawurową końcówką roku z wygraną w Szanghaju i finałem w Bazylei 26-latek zapewnił sobie jednak kapitalną pozycję w rankingu ATP.

Co za wieści dla Huberta Hurkacza. Zakończył rok w TOP 10 rankingu ATP trzeci raz

Osiągnięcie ćwierćfinału w Paryżu pozwoliło Hubertowi Hurkaczowi zanotować awans w światowym rankingu ATP. Polak zaczynał zmagania na jedenastej pozycji, a po porażce z Dimitrowem dopisał kolejne punkty i w zestawieniu na żywo zajmuje dziewiąte miejsce z 3245 punktami na koncie.

26-latek poinformował, że nie weźmie udziału w turnieju w Metz, więc nie powiększy zdobyczy. Nie jest jednak wielki problem, ponieważ już na pewno zakończy sezon w czołowej dziesiątce rankingu ATP. Przypieczętowała to porażka Karena Chaczanowa (15. ATP) ze Stefanosem Tsitsipasem (6. ATP) w ćwierćfinale w Paryżu. Rosjanin w przypadku wygranej we Francji mógł jeszcze wyprzedzić Polaka i zepchnąć go w dół rankingu.

Hurkacza wyprzedzić może tylko Alex de Minaur (12. ATP), który w ćwierćfinale zagra z Andriejem Rublowem (5. ATP). Jednak nawet potencjalna wygrana Australijczyka w Paryżu nie zepchnie Hurkacza poza czołową dziesiątkę.

Dla polskiego tenisisty jest to trzeci rok z rzędu, który zakończy wśród dziesięciu najlepszych tenisistów na świecie. W 2021 i 2022 roku był 10., a w 2023 roku może jeszcze skończyć o lokatę wyżej.

Ranking ATP na żywo po porażce Huberta Hurkacza w Paryżu: