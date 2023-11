Jaka szkoda! To było spektakularne. Cierpiący Hurkacz był o krok od niemożliwego

Kilkanaście tysięcy widzów w paryskiej Accor Arenie pewnie poczuło niepokój, gdy po zaledwie 27 minutach skończył się pierwszy set meczu Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow. Zamiast emocji kibice oglądali bowiem cierpiącego Polaka. I musieli zastanawiać się, czy Hurkacz w ogóle ten mecz dokończy.

Dobrą godzinę później paryska publiczność żegnała naszego tenisistę burzą braw. Bo choć przegrał, to zdecydowanie zasłużył na owacje.

Hurkacz pędził od zwycięstwa do zwycięstwa

Szanghaj, Tokio, Bazylea, Paryż - samo podróżowanie między wymienionymi miejscami mogłoby być męczące, gdyby ktoś chciał je odwiedzić w tak krótkim czasie jak Hubert Hurkacz. A on w tych wszystkich miejscach między 6 października a 3 listopada rozegrał w sumie aż 16 meczów.

Turniej w Szanghaju wygrał. W turnieju w Bazylei zagrał w finale. Teraz w Paryżu dotarł do ćwierćfinału. Zrobił to, choć bukmacherzy typowali, że przegra już w pierwszej rundzie. Wtedy spodziewali się, że zmęczenie Polaka wykorzysta Sebastian Korda. Amerykanin, numer 24 światowego rankingu ATP, miał osiem dni przerwy od grania przed meczem z Hurkaczem, natomiast Hurkacz w niedzielę 29 października grał finał w Bazylei, w którym już widać było, że jest zmęczony, a w poniedziałek 31 października wyszedł na paryski kort walczyć z Amerykaninem. I choć odpoczywał niecałe dwie doby, w tym czasie jeszcze przemieszczając się ze Szwajcarii do Francji, wygrał.

Hurkacz wygrał aż 13 z 16 meczów rozegranych w ciągu ostatnich 28 dni. W końcówce sezonu osiągnął znakomitą formę. Ustabilizował się na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy go oglądać zawsze, zwłaszcza w turniejach wielkoszlemowych. I choć w 2023 roku nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów, na jakie sam liczy, to na pewno skończy go z nadzieją.

Koniec. Hurkacz rezygnuje z następnego turnieju

Dwa wywalczone w tym roku tytuły - w Marsylii i Szanghaju - to pewnie za mało jak na potencjał 11. dziś zawodnika rankingu ATP. Czwarta runda Australian Open, trzecia runda Roland Garros, czwarta runda Wimbledonu i druga runda US Open to z pewnością nie są takie rezultaty, jakie Hurkacz chciałby osiągać w najważniejszych turniejach. A i brak awansu do ATP Finals, czyli imprezy dla ośmiu najlepszych graczy sezonu trochę boli.

W rankingu ATP Race Polak jest dziewiąty. Żeby dogonić ósmego Holgera Rune, musiałby dojść w Paryżu dalej niż Norweg, a ten też jest w ćwierćfinale i kto wie, czy nie sprawi niespodzianki w meczu z Novakiem Djokoviciem. W każdym razie nawet jeśli Rune też odpadnie w ćwierćfinale, to Hurkacz musiałby za chwilę pędzić po wygranie turnieju ATP 250 w Metz i liczyć, że Rune mający o 215 pkt więcej nie ugra tam praktycznie nic. A na to Hurkacz nie liczy - z turnieju w Metz właśnie się wycofał.

Hubert "As" Hurkacz. Co za statystyka!

Szkoda. Jeszcze miesiąc temu Hurkacz był w rankingu Race dopiero 17. Przeskakiwał rywali spektakularnie, ale na ostatniej prostej nie wystarczyło mu paliwa do dalszej gonitwy.

W pierwszym secie paryskiego ćwierćfinału z Dimitrowem Hurkacz wyglądał tak, jakby jego nogi były sztywne po tym całym wysiłku z ostatnich dni. Nie zdążał do piłki, źle się ustawiał, przez co popełniał błędy. Co jakiś czas łapał się za lewe udo i robił takie grymasy, że i widzów bolało. Od patrzenia na cierpienia Huberta.

W drugim i trzecim secie było lepiej. Dużo lepiej. W nich Polak zaserwował po osiem asów (w pierwszym secie miał tylko trzy asy) i właśnie na tym elemencie odbudował swoją pozycję i ostro powalczył. "Wciągaj go w wymiany" - prosił Dimitrowa jego trener, wiedząc, że Hurkacz nie porusza się tego dnia najlepiej. Ale 17. tenisista rankingu ATP długo nie był w stanie po podaniach Hurkacza utrzymać piłki w grze, a co dopiero mówić o pójściu z Polakiem na wymiany.

Hurkacz serwował po ponad 200 km/h, a realizator transmisji w końcu zaprezentował widzom tabelkę pokazującą, jak bardzo Polak wyprzedza resztę świata, jeśli chodzi o liczbę asów.

Po meczu z Dimitrowem licznik asów Hurkacza pokazuje liczbę 1031. A Hurkacz jest dopiero siódmym tenisistą od 1991 roku (od tego czasu prowadzone są wyliczenia), który w jednym sezonie zaserwował co najmniej 1000 asów.

Hurkacz pokazał, że może mierzyć w wielkie rzeczy. W nowym sezonie połączy siły z Igą Świątek

I znów trzeba powiedzieć "szkoda". Tenisista, który jest w takim gazie jak Hurkacz, na pewno przydałby się turniejowi ATP Finals. Możliwość zmierzenia się z Carlosem Alcarazem czy Novakiem Djokoviciem, a zwłaszcza szansa powalczenia o duży tytuł na koniec tego sezonu, to byłoby dla Hurkacza coś.

Zostaje nam i jemu przede wszystkim niedosyt. Ale i świadomość, że on naprawdę ma i umiejętności, i mental na poziom pozwalającym mierzyć w wielkie rzeczy.

Dimitrow to dla Hurkacza rywal niewygodny - grali ze sobą czwarty raz i Bułgar pozostaje w tych spotkaniach niepokonany - więc przy fizycznych problemach Polaka był niesamowicie trudny do pokonania. Ale w równej walce w drugim i trzecim secie obaj przełamali po razie swoje podania, obaj wykorzystali po jednym słabszym serwisowo gemie rywala. Szkoda pierwszej partii, w której Hurkacz był wyraźnie obolały, zardzewiały.

Szkoda, że Polak tak dobrze zaczął grać dopiero w końcówce roku i szkoda, że choć wygrał w niej aż tyle, to swojego celu nie dogonił. Ale 26-latek z Wrocławia na pewno pokazał, że może dużo. A dużo będziemy oczekiwali od niego w przyszłym roku, szczególnym, bo z igrzyskami olimpijskimi, gdzie zagra nie tylko na swoje konto, ale też w mikście z Igą Świątek. Na pewno on sam będzie w kolejnym sezonie oczekiwał od siebie najwięcej.