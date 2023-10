Kiedy gra Hubert Hurkacz w Paryżu? Gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (11. ATP) ma za sobą udany turniej ATP w Bazylei. Po drodze wyeliminował między innymi Tallona Griekspoora (23. ATP) i dotarł aż do finału. Tam niestety przegrał z Feliksem Augerem-Aliassime (19. ATP). Polak nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek, ponieważ już wkrótce weźmie udział w kolejnych zawodach.

Hubert Hurkacz zagra na ATP w Paryżu. Gdzie obejrzeć pierwszy mecz dzisiaj?

Mowa o turnieju ATP w Paryżu. Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się z Sebastianem Kordą (24. ATP). Nie będzie to ich pierwsze starcie w tym sezonie. Ostatni raz zmierzyli się 14 października w Szanghaju. Wówczas lepszy okazał się Polak. W styczniu z kolei Amerykanin wyeliminował Hurkacza w 1/8 finału Australian Open.

Pochodzący z Wrocławia tenisista wciąż liczy na awans do ATP Finals i aby to osiągnąć, musi uzyskać dobry wynik na zawodach w stolicy Francji. Zadanie nie będzie jednak należało do łatwych, ponieważ w turnieju tym bierze udział wielu czołowych tenisistów, takich jak między innymi Carlos Alcaraz (2. ATP) lub Daniił Miedwiediew (3. ATP). Jeśli Hurkacz pokona Kordę, w następnej rundzie zmierzy się z Roberto Bautistą (66. ATP).

Paryż 2023. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie Huberta Hurkacza z Sebastianem Kordą odbędzie się we wtorek. Będzie to drugi mecz na korcie numer jeden i powinien rozpocząć się około godziny 13:00. Starcie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport. Transmisja będzie dostępna również w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.