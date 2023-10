Iga Świątek (2. WTA) rozpoczęła rywalizację w WTA Finals. Jej celem jest nie tylko kolejny tytuł, ale i odzyskanie prowadzenia w rankingu kobiecego tenisa. W poniedziałek zrobiła pierwszy krok w tym kierunku i pokonała Marketę Vondrousovą (6. WTA) 7:6 (3), 6:0, choć o zwycięstwo nie było łatwo. Polka popełniała sporo błędów w pierwszej partii i przegrywała już 2:5. Udało jej się wrócić z dalekiej podróży, doprowadzić do tie-breaka i ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Z kolei w drugim secie całkowicie zmiażdżyła Czeszkę, pozwalając jej ugrać tylko dziewięć punktów.

Imponujące statystyki Igi Świątek po zwycięstwie w WTA Finals. Dołączyła do grona legend

Świątek po raz kolejny pokazała, że znajduje się w świetnej formie. Dodatkowo zwycięstwem nad Vondrousovą zapisała się na kartach historii.

Polka w poniedziałek zanotowała dziewiątą w tym roku kalendarzowym wygraną nad zawodniczką z TOP 10. Okazuje się, że tylko jedna tenisistka w ostatnich czterech sezonach (od 2020 roku) była w stanie pokonać więcej rywalek z czołówki rankingu. I była to... również Świątek. W 2022 roku triumfowała nad 15 przeciwniczkami z topu. "Lustro" - tak o tym wyczynie pisze portal OptaAce na Twitterze, podkreślając powtarzalność Polki.

To nie koniec imponujących statystyk Świątek. Wygrana 6:0 z Vondrousovą była już 21. setem w tym sezonie zwyciężonym przez 22-latkę bez straty gema. Tym samym została pierwszą zawodniczką od czasów Steffi Graff i Moniki Seles (1991-1992), która zaliczyła więcej niż 20 "bajgli" w dwóch kolejnych latach. "Piekarka" - taki przydomek naszej zawodniczce nadał OptaAce.

O tym, że Świątek dominuje nad rywalkami, świadczy jeszcze jeden fakt. Okazuje się, że w każdym turnieju w tym sezonie, choć w jednym meczu Polka wygrywała seta 6:0 bądź 6:1. Wyjątkiem była tylko impreza w Tokio. Wówczas w II rundzie wygrała z Maią Hontamą (121. WTA) 6:4, 7:5, a w ćwierćfinale uległa Wieronice Kudiermietowej (16. WTA) 2:6, 6:2, 4:6.

Trzecia szansa Świątek na wygraną w WTA Finals. Może powtórzyć wyczyn Agnieszki Radwańskiej

Nic więc dziwnego, że to właśnie naszą zawodniczkę eksperci typują na faworytkę do końcowego triumfu w WTA Finals. To już jej trzecie podejście. Po raz pierwszy rywalizowała w 2021 roku, ale wtedy odpadła po fazie grupowej. Z kolei 12 miesięcy później uległa w półfinale Arynie Sabalence (1. WTA). Teraz stanęła przed kolejną szansą. Jeśli uda jej się zwyciężyć, to zostanie drugą Polką, która tego dokonała. Wcześniej trofeum w górę uniosła Agnieszka Radwańska - 2015 rok.

W kolejnym meczu Świątek zmierzy się z Coco Gauff (3. WTA). Spotkanie zaplanowano na środę 1 listopada. Dokładna godzina starcia nie jest jeszcze znana.