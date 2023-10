Sabalenka grzmi! Padły mocne słowa. Zmieszała ich z błotem

Wynik tego starcia mówi sam za siebie. Rzadko się zdarza, żeby w konfrontacji dwóch czołowych zawodniczek świata jedna z nich wygrywała raptem jednego gema, ale na inauguracje zmagań grupowych WTA Finals w meksykańskim Cancun to stało się faktem. Sabalenka natomiast potwierdziła wysoką dyspozycję oraz postraszyła główne rywalki do triumfu w całej imprezie. A tego trofeum w swoim dorobku jeszcze nie ma. Przed rokiem przegrała w finale.

Sabalenka wypaliła. Najpierw na korcie, a potem na konferencji prasowej. "Brak szacunku"

Niewiadomą było, jak zawodniczki poradzą sobie na nowopowstałym obiekcie w Cancun. Organizatorzy, mimo wszelkich kontrowersji oraz publicznych głosów niezadowolenia ze strony tenisistek, wyrobili się na pierwsze mecze, lecz warunki i tak pozostawiają wiele do życzenia. Sabalenka nie kryła niezadowolenia tym, co zastała w Meksyku.

- Szczerze mówiąc, jest to kolejny poziom braku szacunku ze strony WTA wobec zawodników. Czasami nawet nie czuję się bezpiecznie, poruszając się po tym korcie. Nie takiego poziomu oczekuję od finałów WTA. Dziękuję za wyzwanie, przed którym teraz stoję, a mianowicie konieczność nauczenia się szybkiego dostosowywania się do nowych warunków. Dziękuję za to. Nie tego jednak oczekuję od turnieju na tak wysokim poziomie - powiedziała liderka rankingu na konferencji prasowej.

- Cieszę się, że udało mi się być skoncentrowaną i grać dobrze, pomimo warunków. Nie trenowałyśmy na tym korcie do wczoraj. Piłka nie odbija się tu jak wszędzie. To jest nie do zaakceptowania dla mnie - przyznała.

Sabalenka bezpośrednio po spotkaniu w rozmowie na korcie starała się pocieszyć rywalkę, która była zrozpaczona, a w jej oczach pojawiły się łzy. - Ona jest niesamowitą zawodniczką. Zawsze walczy o każdą piłkę. Wiedziałam, że niezależnie od wyniku, ona będzie o to walczyć. To właśnie czyni ją naprawdę trudnym przeciwnikiem. Przeciwko Marii, kiedy tylko będzie mogła wrócić. Daj jej trochę czasu, a ona to przyjmie i będzie walczyć dalej - skomentowała liderka rankingu.

W drugim meczu tej grupy Jessika Pegula pokonała Elenę Rybakinę 7:5, 6:2. Amerykanka będzie drugą rywalką Sabalenki w WTA Finals. Zmagania w poniedziałek rozpocznie Iga Świątek. Polka o godz. 23:00 polskiego czasu zmierzy się z Marketą Vondrousovą.