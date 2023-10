Sceny na korcie! Tenisista na koniec zamarł w bezruchu [WIDEO]

Po najważniejszych turniejach w Azji tenisiści pomału wracają do Europy, aby rywalizować w zmaganiach halowych, które tradycyjnie kończą sezon ATP Tour. W tym tygodniu trwają imprezy rangi 250 w Antwerpii oraz Sztokholmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Ta reakcja mówi wszystko! Wygrał punkt, mimo upadku

W 1/8 finału w drugim co do wielkości mieście Belgii doszło do starcia Hugo Gastona (96. ATP) z rozstawionym z dwójką Janem-Lennardem Struffem (27. ATP), który po kapitalnej pierwszej części sezonu - doszedł do finałów imprez w Madrycie czy Stuttgarcie - notuje zdecydowanie gorsze miesiące. Głównie z powodu problemów zdrowotnych. Urazy wykluczyły go z rywalizacji w Wimbledonie oraz US Open.

Niemiec ma za sobą passę trzech porażek z rzędu, ale to on wygrał pierwszego seta, mimo że przegrywał w nim już 2:5. Od tego momentu wygrał jednak pięć gemów z rzędu, dwukrotnie przełamując rywala z Francji. Gaston, znany ze swojej ekspresji na korcie - głównie negatywnej - dał upust swoich emocji po wypuszczonej przewadze. W drugiej partii sytuacja zaczynała się powtarzać. Znów 5:2 dla Francuza i ponownie stracona szansa na wygranie seta, lecz tym razem doszło do tie-breaka. W nim to Gaston wykazał się bardzo wysoką skutecznością serwisową i triumfował do pięciu.

W finałowej partii obaj zawodnicy zdawali sobie sprawę, że nie ma w niej miejsca na błędy, zwłaszcza przy swoim podaniu, więc solidarnie utrzymywali serwis. Decydować musiał więc tie-break, który był prawdziwą grą nerwów. Po 24 rozegranych w nim punktach lepszy o te potrzebne dwa był Hugo Gaston. 23-latek po blisko trzech godzinach walki awansował do ćwierćfinału.

Pierwszy z trzynastu punktów zapisanych na jego konto w tie-breaku, został zdobyty w niesamowitych okolicznościach. Struff miał ogromną przewagę sytuacją i smeczował w środek kortu. Francuzowi udało się w ekwilibrystyczny sposób przebić ją na drugą stronę, po czym się przewrócił. Wysoka parabola lotu piłki sugerowała, że wypadnie ona poza kort, przez go Gaston wcale pośpiesznie nie podnosił się z kortu. Uczynił to dopiero, gdy okazało się, że jego zagranie odbiło się tuż w narożniku. Niemiec przebił na drugą stronę, ale kolejna odpowiedź rywala była jeszcze lepsza. Spod samej ziemi zagrał efektowny skrót. Sam nie dowierzał, a widownia wiwatowała! Tenis na najwyższym poziomie.

To pierwsza wygrana krnąbrnego Hugo Gastona w tym sezonie nad rywalem z TOP50 rankingu mężczyzn. 23-latek w nagrodę w ćwierćfinale imprezy ATP250 w Antwerpii zmierzy się z Maximilianem Martererem (127. ATP). Niemiec przedzierał się do drabinki głównej przez kwalifikacje.