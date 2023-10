Oberwało się Szczęsnemu za to, co powiedział. "To złe dla atmosfery"

Wojciech Szczęsny jest jednym z liderów reprezentacji Polski, a jego opinia z pewnością znaczy wiele dla innych zawodników. Po wygranej 2:0 z Wyspami Owczymi bramkarz wprost stwierdził, że dotychczasowe spotkania wskazują, że kadra nie zasługuje na bezpośredni awans na Euro 2024. Teraz Biało-Czerwoni już niemal utracili tę szansę, a zdaniem Włodzimierza Lubańskiego słowa Szczęsnego padły w nieodpowiednim momencie i okolicznościach.

Włodzimierz Lubański gani Wojciecha Szczęsnego. "To się załatwia w szatni"

Szczęsny jeszcze po porażce z Albanią w Tiranie (0:2) mówił, że w kadrze nie widzi punktu zaczepienia. Później w podobnym tonie wypowiedział się po spotkaniu z Wyspami Owczymi, chociaż perspektywa reprezentantów znacznie się zmieniła. Wygrana z Mołdawią dałaby im duże szanse na bezpośredni awans. Zdaniem Włodzimierza Lubańskiego nasz bramkarz po części miał rację.

- Szczęsny widocznie ma porównanie, bo grał w reprezentacji u kilku selekcjonerów. Może porównać umiejętności piłkarzy, kiedy była większa swoboda gry i bardziej konkretnie potrafili rozwiązać mecze. To jest opinia jednego z zawodników, który ma doświadczenie, bo nie od dziś gra na wysokim poziomie, ale to jest dziwne i zaskakujące, że akurat powiedział to po meczu - przyznał były napastnik w rozmowie z "Super Expressem".

75-krotny reprezentant Polski postanowił jednak skrytykować bramkarza, za wypowiedzenie tych słów publicznie. Jego zdaniem mogło to zepsuć atmosferę w drużynie. - Uważam, że dla atmosfery w zespole i żeby był w niej porządek i spokój takich rzeczy nie mówi się publicznie. Jeśli ma się uwagi do kolegów, to się załatwia w szatni w prosty sposób, w rozmowach z kolegami, a nie wychodzi na zewnątrz. To jest złe dla atmosfery wokół reprezentacji - podsumował Lubański.

Michał Probierz poinformował, że Wojciech Szczęsny będzie numerem jeden w bramce reprezentacji Polski. Z kolei sam bramkarz przyznał, że chciałby zakończyć karierę w kadrze po Euro 2024. Na razie Biało-Czerwoni nie uzyskali kwalifikacji na turniej, a w eliminacjach czeka ich jeszcze mecz z Czechami. To spotkanie zaplanowano na 17 listopada.