Kuriozum na Wimbledonie. Nagle odezwał się sędzia. Rosjanka nie mogła się powstrzymać [WIDEO]

Wimbledon to turniej o długich tradycjach, słynący także z szerokiej oferty przygotowanej dla kibiców. Podczas spotkań mogą się oni zajadać truskawkami z bitą śmietaną i raczyć szampanem. Zdarza się jednak, że oddając się przyjemnościom, nieco się zapominają.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Nietypowa sytuacja na Wimbledonie. Szampan na trybunach wymusił reakcję sędziego

Podczas meczu III rundy pomiędzy Rosjankami Anastazji Potapowa (23. WTA) i Mirrą Andriejewą (102. WTA) już po pierwszej wymianie sędzia musiał zwrócić się do fanów. Miało to związek z ich nieodpowiednim zachowaniem.

Świątek ma specjalną wiadomość dla polskich kibiców. "Bardzo się cieszę" [WIDEO]

- Panie i panowie, jeśli otwieracie butelkę szampana, nie róbcie tego, gdy zawodniczki mają zamiar zaserwować - powiedział arbiter John Blom. Potapowa nie mogła powstrzymać uśmiechu i pokiwała głową na potwierdzenie tych słów, rozbawieni byli także komentatorzy, a publika zaczęła bić brawo. "Najbardziej wimbledonowe ostrzeżenie kiedykolwiek" - spuentowano całą sytuację na oficjalnym profilu turnieju w mediach społecznościowych.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy sędzia na Wimbledonie musi interweniować w związku z szampanem. Portal tennis.com przypomniał sytuację sprzed czterech lat, gdy podczas meczu Benoit Paire'a z Jirim Veselym na boisko wleciał korek. Wtedy sędzia wstrzymał grę i upomniał kibiców. Warto dodać, że według regulaminu "wszystkie zakorkowane butelki, w tym szampana i wina musującego, muszą zostać otwarte przed wniesieniem na trybuny".

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Hurkacz kontra Djoković. Polak dwoma słowami rozbawił dziennikarzy

Mirra Andriejewa pokonała Anastazję Potapową

Zamieszanie z początku spotkania być może nieco zdekoncentrowało obie zawodniczki, przez co w trzech pierwszych gemach doszło do trzech przełamań. Ostatecznie lepsza w tym spotkaniu była 16-letnia Andriejewa, która po wygranej 6:2, 7:5 awansowała do IV rundy. Tam zmierzy się z Amerykanką Madison Keys (18. WTA).