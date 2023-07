Iga Świątek w IV rundzie Wimbledonu! Thriller w samej końcówce

Po pokonaniu Chinki Lin Zhu (WTA 34) i Hiszpanki Sary Sorribes Tormo (WTA 84), trzecią rywalką Igi Świątek (WTA 1) na tegorocznym Wimbledonie była doświadczona Petra Martić (WTA 29). Polka z 32-letnią Chorwatką grała dotychczas dwukrotnie i w obu przypadkach wygrywała bardzo gładko. To był jednak pierwszy pojedynek obu tenisistek na trawie, a w razie kolejnego zwycięstwa nad Martić Świątek mogła wyrównać swój najlepszy dotychczasowy wynik na turnieju w Londynie, którym jest IV runda.

Iga Świątek wciąż nie do zatrzymania. Przedziwna końcówka meczu

Świątek w piątkowy mecz nie wyszła najlepiej. Popełniła szybko kilka błędów niewymuszonych, ale Martić i tak nie potrafiła tego za bardzo wykorzystać. Po dwóch gemach było 1:1, choć Iga musiała bronić aż trzech break pointów i długo grać na przewagi. Chwilę później Polka przełamała swoją przeciwniczkę, ale w kolejnym gemie sama straciła swój serwis, przez co po czterech gemach był remis (2:2).

Polska tenisistka w tym momencie włączyła jednak wyższy bieg. Zaczęła grać pewniej, precyzyjniej i Martić stawała się bezradna. Świątek zdobywała pewnie gema za gemem i wykorzystując drugą piłkę setową bardzo pewnie zwyciężyła w pierwszej partii 6:2.

Drugi set to była bardzo wyrównana walka przez sześć gemów. Iga Świątek znów nie grała bezbłędnie, ale i tak kontrolowała wydarzenia na korcie centralnym. Przez wspomniane sześć gemów nie było przełamań z żadnej ze stron, ale gdy Iga podkręciła tempo w siódmym gemie, to efektownie przełamała swoją przeciwniczkę do zera, obejmując prowadzenie 4:3.

Łącznie polska liderka światowego rankingu zdobyła w końcówce aż trzynaście punktów z rzędu, co pozwoliło jej doprowadzić do stanu 5:3 i 30:0. Martić zdołała jeszcze obronić piłkę meczową odwrócić losy tego gema serwisowego. Tymczasem w kolejnym gemie rozpoczęła się seria błędów Świątek, która pozwoliła Chorwatce przełamać ją do zera i doprowadzić do remisu po 5.

Martić grała naprawdę dobrze, Świątek się myliła. Chorwatka zdobyła dziewięć punktów z rzędu i prowadziła 5:5 oraz 40:0. Co na to Iga? Nie poddała się nawet w tym gemie, zdobyła osiem punktów z rzędu i po chwili przy stanie 6:5, 40:0 miała trzy piłki meczowe. Nie wykorzystała dwóch, ale trzecią już tak i zameldowała się w najlepszej "16" Wimbledonu.

Iga Świątek znów zwyciężyła w dwóch setach na tegorocznym Wimbledonie. Polka po dość nietypowej końcówce pokonała w III rundzie Chorwatkę Petrę Martić 6:2, 7:5. W kolejnej rundzie, która będzie wyrównaniem jej najlepszego wyniku w karierze na Wimbledonie, Polka zagra ze Szwajcarką Belindą Bencić (WTA 14), która gładko ograła Magdę Linette (WTA 24). 6:3, 6:1.