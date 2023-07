Wpadka na Wimbledonie. Badosa usłyszała słowa dziennikarza i się zaczęło [WIDEO]

Udział Badosy na Wimbledonie stał pod znakiem zapytania. W trakcie turnieju WTA w Rzymie doznała zmęczeniowego złamania kręgu. Zdecydowała się jednak zrobić wszystko, co możliwe, żeby wystartować w Anglii i to jej się udało. W pierwszym meczu turnieju pokonała Amerykankę Alison Riske-Amritraj (6:3, 6:3).

Jednak kontuzja Hiszpanki odezwała się w meczu drugiej rundy przeciwko Marcie Kostjuk. Niedługo po rozpoczęciu drugiego seta Badosa została zmuszona do wycofania się ze spotkania. Na pomeczowej konferencji prasowej była wyraźnie przybita. Humoru na pewno nie poprawił jej jeden z dziennikarzy, który... jej pogratulował.

- Gratulacje z powodu zwycięstwa - zaczął dziennikarz.

- Przegrałam - odpowiedziała od razu Badosa, co nie zniechęciło przedstawiciela prasy, który jak gdyby nigdy nic zapytał o... stan jej zdrowia. - Ominęło cię kilka spotkań z powodu kontuzji, czy mogłabyś powiedzieć nam, jak się czujesz fizycznie oraz pod względem pewności siebie?

Hiszpanka wyglądała na zdezorientowaną całą sytuacją i ponownie przypomniała zadającemu pytanie, że odpadła z Wimbledonu. - Dla twojej wiadomości, właśnie przegrałam, a nie wygrałam, więc...

Jednak do dziennikarza ta informacja wciąż nie dotarła i dopiero komuś innemu udało się go uświadomić, że Badosa przegrała swój mecz. To go zdziwiło, ale nie zmienił swojego pytania. Badosa udzieliła mu odpowiedzi. - Cóż, nie czuję się najlepiej. Właśnie musiałam przerwać mecz, więc tak, życzyłabym sobie, by czuć się lepiej.

Hiszpanka potwierdziła również, że nie zagra w duecie ze Stefanosem Tsitsipasem.

Ostatecznie udało się więc ustalić, że Badosa odpadła z Wimbledonu. Do kolejnej rundy awansowała za to Marta Kostjuk. Ukrainka zmierzy się w niej z Madison Keys. Jeżeli pokona Amerykankę, to zagra spotkanie z którąś z Rosjanek - Anastazją Potapową lub 16-letnią rewelacją turnieju Mirrą Andriejewą.