Waleczna Aryna Sabalenka nakrzyczała na siebie i odwróciła losy meczu. A miała nóż na gardle

Problemy z kalendarzem gier spowodowane opadami deszczu w Londynie, sprawiły, że wiceliderka światowego rankingu miała aż dwa dni przerwy po spotkaniu pierwszej rundy, w którym 6:3, 6:1 ograła Pannę Udvardy. W piątek po drugiej stronie siatki stanęła Warwara Graczewa (41. WTA), która dwa tygodnie temu zmieniła narodowość, którą reprezentuje. Po przyjęciu obywatelstwa francuskiego - mieszka i trenuje w tym kraju od kilku lat - postanowiła występować pod "trójkolorową" flagą. 22-latka w pierwszej rundzie sprawiła małą niespodziankę, ogrywając 6:2, 6:4 Camilę Giorgi.

Wraciły serwisowe demony Sabalenki. Kompletny "black-out" na forehandzie

Graczewa miała spore problemy, aby dostosować się do warunków obiektu kortu numer jeden - drugiego co do wielkości w All England Club. Już w pierwszym gemie, w dodatku przy swoim serwisie, popełniła trzy niewymuszone błędy z rzędu, co dało rychłe przełamanie Sabalence. Jednak 25-latka również nie weszła dobrze w to spotkanie i - podobnie jak Francuzka - oddała przełamanie rywalce, wyrzucając kilkukrotnie piłkę poza kort. Mimo trzech break pointów dla Białorusinki Graczewa zdołała utrzymać swoje podanie w następnym gemie i mecz mógł zacząć nabierać rumieńców.

Temperatura urosła, gdy 22-latka rakieta świata uzyskała przełamanie i wyszła na 4:2. Jak to się stało? Bardzo pomogła w tym sama Sabalenka, która popełniła trzy forehandowe błędy oraz podwójny na serwisie. Białorusinka chciała jak zawsze rozgrywać akcje na swoich warunkach, ale wiele piłek lądowało tuż za linią, wyznaczającą ramy kortu. To kosztowało ją również gema na 5:2 dla Graczewej. Triumfatorka Australian Open 2023 doszła do trzech szans na przełamanie, ale nie potrafiła ich wykorzystać, myląc się już na returnie. Ogromne problemy z tym elementem gry miała Sabalenka.

Jej frustracja rosła, czego kwintesencją była końcówka pierwszego seta. Zawodniczka nie mogła trafić pierwszym podaniem, więc po każdym pudle rozkładała bezradnie ręce. Swoje podanie po kolejnych błędach przegrała do zera, a zarazem całego seta 2:6. Schodząc do ławki, wskazywała na swoją głową, patrząc w kierunku narożnika. Ewidentnie problemem była sfera mentalna, która przełożyła się na jej tenis. W pierwszej partii popełniła pięć podwójnych błędów, szesnaście niewymuszonych błędów oraz wygrała raptem jeden punkt po drugim podaniu! Przy jedenastu próbach!

Krzyki frustracji. Potem było już łatwiej

Początek drugiej partii nie zapowiadał nagłej zmiany w grze Białorusinki. Wciąż popełniała mnóstwo błędów, zwłaszcza forehandowych, po których można było złapać się za głowę, wiedząc, że to wiceliderka rankingu. Problemy sprawiały jej nawet proste uderzenia ze środka kortu. Zaczęły pojawiać się krzyki bezradności.

Zawodniczki przez długi czas drugiego seta solidarnie wygrywały swoje serwisy i to często do zera lub oddawały returnującej raptem punkt. Sabalenka zaczęła częściej trafiać pierwszym podaniem, po którym wygrywała wszystkie akcje. To utrzymywało ją w grze.

Taki stan pojedynku utrzymywał się do stanu 5:5. Wówczas Graczewa była pod dużą presją serwisową, której nie wytrzymała. Sabalenka w końcu znalazła receptę na swoje problemy returnowe i przełamała rywalkę do 15. To były pierwsze break pointy w tym etapie spotkania, w którym znacznie udało jej się zredukować liczbę niewymuszonych błędów. Chwilę później wiceliderka rankingu doprowadziła do trzeciego seta.

Swoją przewagę tenisistka z Mińska zaznaczyła również w jego pierwszych gemach. Pierwotnie, mimo dwóch break pointów, nie udało się przełamać Francuzki, lecz dokonało się chwilę później i Białorusinka odskoczyła na 3:1 z przewagą przełamania. Dopiero po półtorej godziny gry można było dostrzec różnicę rankingową między obiema zawodniczkami. Wynosi ona przecież czterdzieści miejsc.

Pozwoliło to Arynie Sabalence na - w gruncie rzeczy - spokojne wygranie finałowego seta 6:2 i awans do trzeciej rundy turnieju. W niej wiceliderka rankingu WTA zmierzy się z Anną Blinkową (40. ATP).