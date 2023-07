Szok! Kolejna gwiazda wyrzucona z Wimbledonu. Życiowa szansa dla Świątek

Tegoroczny Wimbledon zaskakuje. Przed piątkiem z gry wypadło aż osiem z 20 zawodniczek w rankingu WTA, z czego dwie z TOP 10. Mowa o Coco Gauff (7. WTA) i Marii Sakkari (8. WTA), które przygodę z turniejem zakończyły na etapie I rundy. Teraz do ich grona dość niespodziewanie dołączyła Daria Kasatkina (10. WTA).

Szok. Daria Kasatkina wypada z Wimbledonu. Porażka w III rundzie

Rosjanka kapitalnie radziła sobie na londyńskich kortach. Bez większych problemów pokonała Caroline Dolehide (100. WTA) 6:1, 6:4 i Jodie Burrage (100. WTA) 6:0, 6:2. W III rundzie napotkała jednak mur w postaci Wiktorii Azarenki (20. WTA), którego nie udało jej się zburzyć.

Mecz lepiej rozpoczął się dla Kasatkiny. Już w trzecim gemie przełamała rywalkę. Ta jednak ogryzła się przy najbliższej okazji. Białorusinka dostała wiatru w żagle. Trzykrotnie wygrała przy serwisie rywalki, utrzymując również własne podanie i ostatecznie triumfowała 6:2.

Druga partia była bardziej wyrównana, a Rosjanka ewidentnie nie zamierzała odpuszczać. Tylko że już w czwartym gemie straciła własne podanie, dzięki czemu to Białorusinka przejęła inicjatywę, wychodząc na prowadzenie 3:1. Nie cieszyła się jednak długo z przewagi, bo po chwili Kasatkina przełamała ją, a następnie utrzymała własny serwis, doprowadzając do remisu 3:3. Później gra toczyła się gem za gem. Decydujący moment starcia miał miejsce w ostatnim gemie. Wówczas Rosjanka przegrała przy własnym podaniu, co oznaczało koniec seta (4:6) i koniec meczu.

Tym samym Kasatkina jest kolejną zawodniczką z TOP 20, która pożegnała się z Wimbledonem. To ważna wiadomość dla Igi Świątek (1. WTA) - Polka mogła zmierzyć się z Rosjanką już na etapie ćwierćfinału. Teraz na zawodniczkę z czołowej 10 rankingu może trafić dopiero w półfinale. Jej rywalką może być Jessicą Pegulą (4. WTA) albo Caroline Garcią (5. WTA).

By awansować na ten etap rywalizacji, Polka musi pokonać kolejne przeciwniczki. W piątek 7 lipca powalczy o IV rundę z Petrą Martić (29. WTA). Mecz rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero koło godziny 19:00. To efekt przedłużających się starć, które poprzedzą spotkanie 22-latki.