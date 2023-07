Pierwsza sensacja Wimbledonu. Outsiderka przełamała tragiczna passę i pokonała Rosjankę

W poniedziałek rozpoczął się wielkoszlemowy Wimbledon. Już pierwszego dnia na kort wyszło wiele wysoko notowanych zawodniczek, które walczyły o awans do II rundy. Jedną z nich była Ludmiła Samsonowa (15. WTA), która rywalizowała z Rumunką Aną Bogdan (57. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Pierwsza sensacja w Wimbledonie. Ludmiła Samsonowa za burtą

Na początku pierwszego seta obie zawodniczki pewnie wygrywały partie przy własnym podaniu. Wtedy Rosjanka przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 4:2. Przewagą nie nacieszyła się zbyt długo, oddała ją już w kolejnym gemie. Bogdan obroniła trzy break pointy, a po kolejnym przełamaniu prowadziła 6:5. Nie zdołała go utrzymać, przez co o wyniku zadecydował tie-break. W nim Samsonowa przegrała wszystkie cztery wymiany przy własnym serwisie i skończyło się wynikiem 1-7.

Jedno zdanie Świątek i się zaczęło. Nie wytrzymali. Kipią ze wściekłości

Od początku drugiej partii wyżej rozstawiona tenisistka zaczęła grać bardziej zdecydowanie. W trzech kolejnych gemach miała okazję na przełamanie Rumunki, a ostatecznie sama została przełamana, przez co przegrywała już 3:5 i była o krok od odpadnięcia z turnieju.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Samsonowa uratowała się przełamaniem powrotnym, a że później obie zawodniczki punktowały przy własnym podaniu, to ponownie doszło do tie-breaka. W nim Rosjanka ponownie miała problem przy swoim serwisie i choć prowadziła 3-2, to niewiele później przegrywała 3-5. Potem zdołała raz przełamać Bogdan, ale ta później zdobyła dwa mini breaki i wygrała 7-4.

Oto najnowszy ranking WTA. Iga Świątek? Brawo, brawo

Bogdan w ten sposób przełamała złą passę w Wielkich Szlemach. W ostatnich Australian Open i Roland Garros dotarła do I rundy, w US Open odpadła w II rundzie kwalifikacji. W II rundzie turnieju głównego po raz ostatni zagrała w zeszłorocznym Wimbledonie. W tym roku zagra tam z Amerykanką Alycią Parks (51. WTA).

Ludmiła Samsonowa - Ana Bogdan 6:7 (1-7), 6:7 (4-7)