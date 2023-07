Tak Amerykanie piszą o Świątek. "Wciąż jest bardzo zielona"

Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata, udział w Wimbledonie rozpoczyna w poniedziałek od meczu z Chinką Lin Zhu. 22-latka spróbuje odczarować londyńskie korty, które jak dotąd nie były dla niej zbyt łaskawe. Najlepszym jej wynikiem w tym turnieju pozostaje czwarta runda w 2021 roku. W poprzedniej edycji Polka swój udział zakończyła jeszcze wcześniej, bo już po trzecim meczu. Teraz, według prestiżowego ESPN, Polka jest jednak główną faworytką turnieju. Dziennikarze zwrócili uwagę na nieznany dotąd fakt.

"Po nagłym przejściu na emeryturę Ashleigh Barty na początku 2022 roku Iga Świątek bardzo pewnie przejęła miano najlepszej na świecie. Wygrała trzy z ostatnich pięciu turniejów wielkoszlemowych i ma bilans 55-8 od początku zeszłorocznego US Open. Na trawie jest jednak wciąż bardzo zielona. Nie dość, że na kortach trawiastych ma bilans 12-6, to jeszcze nigdy nie pokonała na tej nawierzchni przeciwniczki zajmującej w rankingu miejsce wyższe niż 39. I tu warto otworzyć nawias, bo Lin Zhu [rywalka Świątek w pierwszej rundzie - red.] zajmuje 33. miejsce. Pięć zwycięstw w ostatnich dwóch wyjazdach na Wimbledon Iga odniosła z przeciwnikami o średnim rankingu 126,8. Jest faworytką turnieju, ponieważ jest niewiarygodną zawodniczką, ale nadal jest bardzo wrażliwa na korty trawiaste" - napisał amerykański dziennikarz Bill Connelly.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka także zostały wyróżnione przez ESPN

"Kiedy Rybakina przybyła do Londynu zeszłego lata, miała przyzwoity bilans na trawie 15-7 i przez kilka lat grała na stałym poziomie Top 25. Ale potem pokonała kilka byłych mistrzyń m.in. Biancę Andreescu i Simonę Halep, aby dotrzeć do finału, w którym pokonała Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2. No i utrzymywała ten poziom przez większą część ubiegłego roku. Rybakina nie otrzymała punktów rankingowych za zwycięstwo w Wimbledonie, ale dotarła do finałów czterech dużych turniejów w 2023 roku - wygrywając w Indian Wells i Rzymie oraz zajmując drugie miejsce w Australian Open i Miami. Teraz wróciła tam, gdzie odkryła swoją formę w Top 5" - pisze ESPN o Jelenie Rybakinie, jednej z głównych rywalek Świątek. Jest i wątek Sabalenki.

"Ostatni raz była na Wimbledonie w 2021 roku i pokonała obie finalistki z 2022 roku, czyli Rybakinę i Jabeur. Ale następnie, w półfinale turnieju, uległa Karolinie Pliskovej. Od tego czasu ma na trawie bilans 5-3. Ostatnio przegrała z Veroniką Kudermetovą w drugiej rundzie w Berlinie w swoim jedynym trawiastym turnieju w tym roku, więc nie możemy powiedzieć, że zdobyła mnóstwo przydatnych i istotnych doświadczeń. Jeśli jednak uda jej się uniknąć zdenerwowania we wczesnej rundzie i odzyska formę na kortach trawiastych, będzie oczywistą pretendentką do wygrania. Szczególnie że ma świetny serwis" - argumentuje ESPN.

Przy Sabalence warto się jeszcze zatrzymać. W trakcie Roland Garros sporo szumu wywołały aktywności medialne drugiej rakiety świata. Białorusinka nie reagowała najlepiej na pytania ukraińskiej dziennikarki na początku turnieju odnośnie wojny i kontaktów tenisistki z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Konferencje z jej udziałem były odwoływane, a po jednej z nich nieoczekiwanie pojawiła się transkrypcja z odpowiedziami na pytania. Warto dodać, że władze turnieju traktowały Sabalenkę wyjątkowo łagodnie, np. nie dając jej kar finansowych za brak obecności na konferencji. Jak będzie w Londynie? - Nie zamierzam o polityce. Jestem tu, by rozmawiać tylko o tenisie. Proszę, uszanujcie to - powiedziała Białorusinka jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, o czym pisała Agnieszka Niedziałek, korespondentka Sport.pl w Londynie.

