Jedno zdanie Świątek i się zaczęło. Nie wytrzymali. Kipią ze wściekłości

Na konferencjach prasowych przez Wimbledonem działo się sporo. Białorusinka Aryna Sabalenka jasno stwierdziła, że nie ma zamiaru rozmawiać o polityce i ucięła wszelkie pytania dotyczące wojny w Ukrainie. Tego tematu nie unikała Iga Świątek. - Myślę, że to dobrze, że Wimbledon prosi graczy o przedstawienie swojego stanowiska, co myślą o wojnie i kogo wspierają - mówiła liderka światowego rankingu i dodawała, że każdy ze sportowców powinien pokazać "dobre wartości" i sprzeciwić się działaniom militarnym. Jej głos nie spodobał się Rosjanom.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska ze srebrnym medalem w slalomie kajakowym, na Igrzyskach Europejskich! "To jest mój najważniejszy medal"

Rosjanie są wściekli na Igę Świątek. Nie mogą znieść jej słów. "To wezwanie polityczne"

Po wypowiedzi Igi Świątek głos zabierały już rosyjskie media, a także była mistrzyni olimpijska Jelena Wiesnina. Polka najwyraźniej bardzo zdenerwowała Rosjan, bo kolejnym, który odpowiada na jej słowa jest Dmitrij Swiszczew. Przewodniczący rosyjskiej Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu również nie jest zachwycony, czemu dał wyraz w rozmowie ze "Sport-Expressem".

"Polski" dzień na Wimbledonie! Sprawdź, kiedy grają Świątek, Linette i Hurkacz [PLAN GIER]

- W swoich słowa Iga Świątek przedstawiła swoją osobistą opinię. Jako jedna z najlepszych zawodniczek na świecie musi bardzo uważać na swoje wypowiedzi i rzucanie słowami. Bo jej słowa można uznać za wyzwanie i propagandę. Jeśli gramy w tenisa, musimy koncentrować się właśnie na tym, a nie na deklaracjach politycznych - stwierdził Swiszczew.

Wimbledon. O której gra Świątek? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Ponadto Rosjanin uważa, że nakazane przez WTA i ATP deklaracje tenisistów i tenisistek przeciwko wojnie są niezgodne z prawem i powinny zostać wycofane. - Żaden z organizatorów, ani państwo będące gospodarzem zawodów, nie ma prawa wymagać od sportowca podpisania określonych deklaracji politycznych. To wezwanie polityczne. Każdy może mieć swoje zdanie, ale to jego prywatna opinia. Dlatego wszystko, co się teraz dzieje, jest po prostu nielegalne. Z punktu widzenia sportowca jasne jest, dlaczego tenisiści to podpisują, z punktu widzenia obywatela już niezbyt - podsumował.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W poprzedniej edycji Wimbledonu - decyzją organizatorów turnieju - rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z rywalizacji. W tegorocznym turnieju wezmą udział, ale pod neutralnymi flagami i po wcześniejszym sprzeciwieniu się wojnie w Ukrainie. Ewentualne głosy wsparcia z ich strony dla reżimów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki mogłyby zakończyć się wycofaniem z zawodów lub karą finansową.