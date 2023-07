Oto najnowszy ranking WTA. Iga Świątek? Brawo, brawo

Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym Wimbledonie. Jak zwykle w pierwszy dzień tygodnia opublikowano najnowszą aktualizację rankingu WTA. Ten daje wiele powodów do optymizmu. 22-latka zdobyła w zeszłym tygodniu najwięcej punktów spośród tenisistek z czołowej szóstki, powiększając tym samym przewagę nad najgroźniejszymi rywalkami.

Iga Świątek umacnia się w rankingu WTA. Imponująca bariera złamana

Licznik Świątek zatrzymał się na liczbie 9050. 22-latka wystartowała w turnieju WTA 250 w Bad Homburg i zgarnęła w nim 110 punktów. Mogło być jeszcze lepiej, ale tuż przed meczem półfinałowym z Lucią Bronzetii (47. WTA) dostała gorączki i nie chciała ryzykować gry w takim stanie tuż przed startem Wimbledonu. Mimo wszystko Polce udało się przekroczyć barierę 9 tysięcy punktów, co jest jej najlepszym wynikiem od 21 maja, czyli 43 dni.

Dzięki temu Świątek aż do 984 punktów powiększyła przewagę nad drugą w rankingu Aryną Sabalenką. Białorusinka przez ostatni tydzień odpoczywała i jej punktowy dorobek pozostał bez zmian (8066 punktów). Trzecia pozostała Jelena Rybakina (5090 punktów), która wycofała się z turnieju w Eastbourne i również nie poprawiła stanu konta.

Jedna zmiana w TOP 10 rankingu WTA przed Wimbledonem. Czeszka wypada

Jedyną roszadą w czołowej dziesiątce rankingu było dołączenie do niej Darii Kasatkiny. Rosjanka doszła do finału zawodów w Eastbourne, gdzie przegrała z Madison Keys (18. WTA), ale za to zgarnęła 250 punktów i awansowała na dziesiątą pozycję. Na 11. spadła natomiast Czeszka Barbora Krejcikova. W TOP 10 o więcej punktów od Świątek oprócz Kasatkiny w ubiegłym tygodniu swój dorobek poprawiła tylko Coco Gauff (7. WTA) - 130.

Pozostałe reprezentantki Polski zaliczyły drobne spadki. Magda Linette pogorszyła się o jedno miejsce i z 1765 punktami zajmuje 24. pozycję. Fręch jest 70. z 858-punktowym dorobkiem, czyli dwie pozycje niżej niż w zeszłym tygodniu.

Ranking WTA, stan na 3 lipca 2023: