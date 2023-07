Iga Świątek stanowczo. W przeciwieństwie do Sabalenki. "Zamierzam to zrobić"

Przed tegorocznym Wimbledonem sporo kontrowersji wywołały naciski władz WTA i ATP w sprawie gry Rosjan i Białorusinów. Anglicy mocno sprzeciwiali się tej decyzji, ale finalnie musieli ulec i gracze z krajów popierających zbrojną agresję pojawią się na zawodach. Federacje tenisowe wymagają jednak od sportowców opowiedzenia się przeciwko wojnie w Ukrainie, ale niewielu z nich to robi. Tematu stara się często unikać Aryna Sabalenka, którą pytano o to m.in. podczas Rolanda Garrosa.

Aryna Sabalenka nie chce mówić, Iga Światek przeciwnie. "Trudno mi przewidzieć"

Sabalenka już na pierwszej konferencji prasowej przed Wimbledonem przekazała, że nie będzie rozmawiała o polityce, a w tym o wojnie w Ukrainie. Białorusinka deklarowała w niedalekiej przeszłości, że jest przeciwko działaniom militarnym jej kraju i nie wspiera Aleksandra Łukaszenki. Wiceliderka światowego rankingu stara się jednak odsunąć od siebie ten temat za wszelką cenę.

Inaczej robi Iga Świątek, która niejednokrotnie wspierała Ukrainę. Polka na konferencji prasowej została zapytana o możliwe reakcje publiczności na białoruskich i rosyjskich przedstawicieli na kortach. - Trudno mi przewidzieć, co zrobi publiczność. Myślę, że to dobrze, że Wimbledon prosi graczy o przedstawienie swojego stanowiska, co myślą o wojnie i kogo wspierają - stwierdziła Świątek.

Liderka światowego rankingu przekonuje również, że wszyscy tenisiści i tenisistki powinni świecić przykładem i jasno sprzeciwiać się działaniom wojennym. - Musimy pokazać dobre wartości, co osobiście zamierzam zrobić. Biorąc pod uwagę wydarzenia z zeszłego roku, myślę, że to sprawiedliwe, że zadaje się takie pytania. Myślę, że wszyscy powinni być przeciwko wojnie - podsumowała 22-latka.

Już 3 lipca dowiemy się, jak brytyjska publiczność zareaguje na rosyjskich i białoruskich sportowców. Na trzecim korcie o godzinie 11:00 zmagania rozpocznie Andriej Rublow (7. ATP), który zmierzy się z Maxem Purcellem (62. ATP). Z kolei wśród kobiet pierwsza wystąpi Wieronika Kudiermietowa (10. WTA), która zagra z Kaią Kanepi (101. WTA).

Iga Świątek w poniedziałek 3 lipca rozegra pierwszy mecz z Lin Zhu (33. WTA) po godzinie 13:00, a Aryna Sabalenka do zmagań przystąpi dzień później. Rywalką Białorusinki będzie Panna Udvardy (82. WTA).