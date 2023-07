Ważna konferencja Świątek w Londynie. Wprost powiedziała, co z jej zdrowiem

Iga Świątek decyzję o wycofaniu się z dalszej rywalizacji w Bad Homburg ogłosiła chwilę po tym, jak rozlosowano drabinkę wielkoszlemowego Wimbledonu. Pierwotnie miała w piątek powalczyć o półfinał z Włoszką Lucią Bronzetti (65. WTA). Polka szybko wyjaśniła, że przyczyną były kłopoty zdrowotne - w nocy miała gorączkę i podejrzewała, że mogło dojść do zatrucia pokarmowego. Część kibiców przejęła się jej kłopotami i martwiła, czy wydobrzeje na rozpoczęcie londyńskiego turnieju, podczas gdy inni podejrzewali, że to ruch taktyczny i chce się już po prostu przenieść do Wielkiej Brytanii.

W sobotę w centrum prasowym na terenie kortów Wimbledonu rozpoczął się weekend medialny. Liderka światowego rankingu spotkała się z dziennikarzami jako pierwsza. Gdy tylko weszła, z uśmiechem przywitała się z przedstawicielami mediów. Od razu padło pytanie o jej stan zdrowia.

- Ze mną już ok. To była kiepska noc. Robiliśmy rano pomiary z trenerem od przygotowania fizycznego. Wskaźniki nie wyglądały dobrze, bo niemal nie spałam. Bolał mnie brzuch. Nie wiem, co to było. W ciągu dnia czułam się już dobrze i jestem pewna, że będzie dobrze - zaznaczyła.

W polskojęzycznej części konferencji wróciliśmy na chwilę do tego tematu. Podczas Roland Garros podobne objawy zgłaszała Jelena Rybakina, która z powodu osłabienia wycofała się w trakcie turnieju. Czy Świątek bała się, że z nią może być podobnie?

- Nie analizowałam w ten sposób tego. Jak mówiłam, następnego dnia czułam się już lepiej. Ale myślałam też o kolejnym turnieju. Nie chciałam do niego przystępować na większym zmęczeniu - dodała.

22-latka w poprzednim sezonie pożegnała się z Wimbledonem już w trzeciej rundzie. Tegoroczny występ zacznie od poniedziałkowego pojedynku z Chinką Zhu Lin (33. WTA).