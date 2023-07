Sabalenka zaczęła konferencję od oświadczenia. "Proszę, uszanujcie to"

Aryna Sabalenka to jedna z dwóch głównych faworytek tegorocznego Wimbledonu, ale nie dlatego sporo osób czekało na jej konferencję prasową poprzedzającą udział w londyńskim turnieju. Białorusinka, która zalicza jak na razie najlepszy sezon w karierze, jest obecnie jedną z największych rywalek Igi Świątek. Od tygodni jednak poza zagadnieniami dotyczącymi formy i rywalek bardzo często dostawała też pytania o wojnę w Ukrainie i poparcie dla prezydenta swojej ojczyzny Aleksandra Łukaszenki. Pytań tych było na tyle dużo, że w pewnym momencie 25-latka czasowo zrezygnowała ze spotkań z mediami podczas Roland Garros (te otrzymały potem transkrypt z jej wypowiedziami). W Londynie w sobotę przyszła do dziennikarzy, ale na wstępie jasno postawiła sprawę - podczas tej imprezy nie chce o tym rozmawiać.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Najpierw szablonowa odpowiedź na szablonowe pytanie, potem apel. "Możecie zwrócić się do WTA lub organizatorów turnieju"

Dziennikarze tenisowi obecni na turniejach wiedzą, że Sabalenka podczas konferencji bardzo dużo się śmieje i żartuje. Dociskana w Paryżu w tematach społeczno-politycznych trochę przygasła. W międzyczasie zadeklarowała, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, że jest przeciwna wojnie i nie popiera teraz Łukaszenki. W sobotę weszła do wielkiej sali, w której ok. jedna czwarta miejsc wśród przedstawicieli mediów była zajęta, z poważną miną i spuszczonym wzrokiem. Widać było u niej napięcie i zdenerwowanie.

Na rozgrzewkę dostała zwyczajowe pytanie od moderatorki o nastawienie przed wielkoszlemowymi zmaganiami na trawie. Odpowiedź była równie szablonowa co pytanie. - Jestem przeszczęśliwa, że tu jestem. Cieszę się każdą sekundą spędzoną tutaj. Nie mogę się doczekać początku mojego pierwszego meczu - zapewniła wiceliderka światowego rankingu, choć z wyrazu jej twarzy trudno było wtedy odczytać podekscytowanie, o którym mówiła.

Zwykle w tym momencie podczas konferencji prasowych na turniejach wielkoszlemowych zaczynają padać pytania od dziennikarzy, ale Białorusinka postanowiła od razu coś dodać od siebie.

- Zanim będziemy kontynuować, to chciałabym powiedzieć, że nie zamierzam rozmawiać o polityce. Jestem tu, by rozmawiać tylko o tenisie. Proszę, uszanujcie to. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące polityki, to możecie zwrócić się z tym do WTA lub organizatorów turnieju. Mogą przesłać wam transkrypt z moimi odpowiedziami z wcześniejszych turniejów - zaznaczyła.

Podczas tej konferencji temat wrócił jeszcze raz na chwilę wrócił. Jeden z dziennikarzy spytał, czy to oświadczenie było jej osobistą decyzją, czy też została poddana pewnej formie presji. Sabalenka wskazała na pierwszą opcję.

"Płakałabym za każdym razem, gdyby w telewizji był mecz Wimbledonu". Perfekcyjny kort

W Wimbledonie weźmie udział po dwuletniej przerwie - rok temu Rosja i Białorusinów wykluczono właśnie z powodu wojny w Ukrainie. 25-latka w 2021 roku dotarła w tym turnieju do półfinału.

- Ten powrót jest dla mnie bardzo emocjonalny. Jestem przeszczęśliwa, że wróciłam. Naprawdę tęskniłam za tym miejscem. Gdy pojawiłam się tu po raz pierwszy, to nie mogłam w to uwierzyć - wspominała druga rakieta świata.

Wówczas padło pytanie o jej oczekiwania związane z tegoroczną edycją. Przy tej okazji po raz pierwszy podczas tej konferencji na twarzy Sabalenki pojawił się na chwilę uśmiech.

- Nie mam żadnych oczekiwań. Jedynym, jakie mam, jest pokazać mój najlepszy tenis za każdym razem, gdy jestem na korcie. Mam nadzieję, że tak właśnie zrobię - dodała triumfatorka styczniowego Australian Open.

Są najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Igi Świątek

Uśmiechnęła się też, gdy spytano ją, co robiła rok temu, kiedy nie mogła rywalizować w Wimbledonie. Zagadnięto ją, czy ciężko jej było wtedy oglądać mecze tego turnieju w telewizji.

- Byłam wtedy w domu na krótkich wakacjach. Nie, nie oglądałam zbytnio turnieju. Czułam się źle i po prostu nie byłam w stanie tego oglądać. Płakałabym za każdym razem, gdyby w telewizji był mecz Wimbledonu...Zdecydowałam się więc po prostu trzymać z daleka od Wimbledonu w zeszłym roku - wspominała już rozpogodzona.

To, że zabrakło jej wtedy w obsadzie londyńskiej imprezy wielkoszlemowej, nie znaczy, że w ogóle ominął ją sezon na trawie - startowała wtedy w 's-Hertogenbosch i Berlinie. Ale przyznaje wprost - nic nie równa się z Wimbledonem.

- Tutejszy kort to coś zupełnie innego. Jest po prostu perfekcyjny, wiecie? Granie na nim to niesamowite uczucie - relacjonowała.

Sabalenka dostała bolesną lekcję w Paryżu

Podczas tej konferencji spoważniała jeszcze raz, gdy przywołano jej odpadnięcie z Roland Garros. Białorusinka prowadziła w półfinale z Czeszką Karoliną Muchivą w trzecim secie już 5:2, a mimo to przegrała 5:7.

- To był naprawdę trudny koniec turnieju. Byłam bardzo rozczarowana tą porażką. Ale potem porozmawiałam ze swoim teamem. To była dla mnie dobra lekcja. A po kilku dniach wolnego zaczęłam przygotowania do sezonu na trawie - zaznaczyła.

Jaką lekcję wyciągnęła z tej zaskakującej porażki? - Niezależnie od wszystkiego muszę wciąż próbować. Nie mogę łatwo przegrywać ani wariować na korcie. Muszę zrozumieć, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to wciąż mam wiele szans - wyliczała Sabalenka.

Nie chciała rozmawiać o pewności siebie na kortach trawiastych. Przyznała jednak, że ma silne przekonanie, że jest w stanie dobrze sobie radzić na tej nawierzchni.

- Już to robiłam. Czuję się na niej dobrze - dodała.

Jej największym sukcesem w karierze jest wspomniany wielkoszlemowy triumf w Melbourne. Białorusinka zapewnia, że nie miał on jednak wpływu na jej wiarę w siebie.

- Nic ci to nie daje. Wciąż musisz wyjść na kort, dać z siebie wszystko i walczyć. Jedyne, co mi ten sukces dał, to, że wiem, jak to robić. To jedyna rzecz - zaznaczyła na koniec z uśmiechem.