"Ogromna ulga". Rywalka Świątek poruszyła temat tabu

Na wielkoszlemowym Wimbledonie od 150 lat panowała tradycja ubierania się od stóp do głów na biało, włącznie z bielizną. W przeszłości Rogerowi Federerowi zabroniono nawet występować w butach z pomarańczową podeszwą. W ostatnich latach jednak nie brakowało protestów, szczególnie ze strony zawodniczek, które musząc nosić białą bieliznę, czuły się niekomfortowo podczas okresu, z którym nieraz musiały się mierzyć w trakcie turnieju. Przez wiele lat był to na Wimbledonie temat tabu, ale to się zmieniło.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Wimbledon zmienia przepisy. Zawodniczki szczęśliwe. "To dla nas ogromna ulga"

I przyniosło skutek. Organizatorzy (All England Lawn Tennis and Croquet Club) postanowili jesienią zeszłego roku, że w edycji 2023 wielkoszlemowego turnieju ograniczenia te zostaną poluzowanie - zawodniczki będą mogły ubierać ciemną bieliznę.

- Mamy nadzieję, że to dostosowanie zasad pomoże graczom skupić się wyłącznie na grze, usuwając potencjalne źródło niepokoju – powiedziała Sally Bolton, dyrektor naczelna All England Lawn Tennis and Croquet Club. Pierwsza kobieta na tym stanowisku, która zastąpiła Richarda Lewisa w 2021 roku.

Ta decyzja ucieszyła same zawodniczki. - Wszystkie tenisiści są bardzo zadowolone z tej decyzji. Bo co innego walczyć z rywalkami na korcie, skupiając się tylko na tym, a co innego mieć dodatkowe źródło stresu w tym momencie, myśląc o menstruacji. Jeśli twoja spódnica się zabrudzi, spowoduje to dodatkowy stres. Nie chcesz o tym myśleć. W końcu znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu. Nie sądzę, żeby to jakoś negatywnie wpłynęło na turniej, ale dla nas dziewczyn jest to bardzo ważne - powiedziała Rosjanka Daria Kasatkina.

Są najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Igi Świątek

- W pełni popieram tę decyzję. To dla nas ogromna ulga. W zeszłym roku podczas Wimbledonu miałam okres i było to bardzo stresujące. Oczywiście mamy bieliznę menstruacyjną i inne narzędzia, które pomagają, ale w głębi duszy zawsze pozostaje strach. Myślę, że pomoże dziewczynom w walce ze stresem. Bardzo się cieszę, że dyskusja nad tym problemem zakończyła się w ten sposób. Dzięki temu turniej będzie znacznie mniej stresujący dla tenisistek - dodała Amerykanka Coco Gauff.

Wcześniej o tym problemie wypowiadała się inna zawodniczka z czołówki - Tunezyjka Ons Jabeur. - Miesiączki są wielkim problemem. Szczególnie w trakcie Wimbledonu, kiedy gramy w białych strojach. To nie pomaga. Co prawda możemy nosić czarną bieliznę, ale jeśli się na nią decydujemy, wszyscy wiedzą, o co chodzi - stwierdziła.

- Gra w trakcie tych dni często wiąże się też z potężnym bólem. Niektóre kobiety muszą radzić sobie z bólem promieniującym aż do pleców. Nie raz grałam w trakcie pierwszego dnia miesiączki i płakałam z bólu. Zdarzało mi się przegrywać mecze z tego powodu - zakończyła Tunezyjka.

Wielkoszlemowy Wimbledon 2023 rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 4 lipca. Już pierwszego dnia rywalizacji na korcie zobaczymy troje z czworga reprezentantów Polski - Igę Świątek, Magdę Linette i Huberta Hurkacza.