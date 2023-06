Złe wieści w sprawie meczu Świątek. Kibice nie będą zadowoleni

Iga Świątek (1. WTA) rywalizuje w turnieju WTA 250 w Bad Homburgu, który będzie jej jedynym sprawdzianem przed wielkoszlemowym Wimbledonem, zaczynającym się w pierwszych dniach lipca. Do tej pory Polka pokonała 5:7, 6:2, 6:0 Niemkę Tatjanę Marię (58. WTA) oraz 6:3, 6:1 Szwajcarkę Jil Teichmann (129. WTA). Teraz Świątek będzie walczyć o awans do półfinału, gdzie czeka na nią Włoszka Lucia Bronzetti (65. WTA). W jej ćwierćfinałowym spotkaniu dojdzie jednak do sporej zmiany.

Mecz Świątek w Bad Homburgu opóźniony przez pogodę. Sporo się opóźni

Świątek będzie rywalizować o awans do półfinału turnieju w Bad Homburg z Rosjanką Anną Blinkową (39. WTA) - to będzie ich pierwszy mecz między sobą w historii. Zawodniczki pojawią się na korcie jako trzecia para w trakcie czwartkowych zmagań. Pierwsze wieści wskazywały na to, że spotkanie pomiędzy Świątek a Blinkową rozpocznie się nie wcześniej niż przed godz. 16:30. Teraz już wiemy, że pora tego spotkania się nieco opóźni. Powód? Sytuacja atmosferyczna. Organizatorzy na początku poinformowali, że ze względu na warunki pogodowe mecze zostaną opóźnione na czas nieokreślony.

Tym samym starcie między Hiszpanką Rebeką Masarovą (69. WTA) a Amerykanką Emmą Navarro (60. WTA) zostało przerwane przy stanie 30:30 w pierwszym gemie. Z najnowszych wieści wynika, że ten mecz nie zostanie wznowiony przed godz. 16:15. To też oznacza, że na mecz z udziałem Świątek będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Warto dodać, że ostatnie czwartkowe spotkanie, w którym rywalizować będą Czeszka Katerina Siniakova (52. WTA) i Rosjanka Liudmiła Samsonowa (15. WTA) miało się rozpocząć nie wcześniej, niż przed godz. 18:00.

Wkrótce w tej sprawie powinny pojawić się kolejne komunikaty od organizatorów turnieju w Bad Homburgu. Niezależnie od godziny mecz Świątek - Blinkowa będzie dostępny do obejrzenia w Canal+ Sport i usłudze Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.