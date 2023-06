Kat na faworytki. Sprawczyni niespodzianek. O ile Świątek wygra, to zagra z nią o finał

Iga Świątek (1. WTA) notuje bardzo udany występ w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. 22-latka awansowała w środę do pierwszego w karierze ćwierćfinału na kortach trawiastych, pokonując 6:3, 6:1 Szwajcarkę Jil Teichmann (129. WTA). W czwartek powalczy z Rosjanką Anną Blinkową (39. WTA) o awans do półfinału imprezy, a tymczasem poznała potencjalną rywalkę w tejże rundzie.

Oto potencjalna rywalka Świątek w półfinale turnieju w Bad Homburg

W pierwszym ćwierćfinale turnieju w Niemczech zmierzyły się Włoszka Lucia Bronzetti (65. WTA) i rozstawiona z "ósemką" Warwara Graczowa (43. WTA), która niedawno zamieniła reprezentowanie Rosji na Francję. Już w pierwszym gemie niżej notowana zawodniczka miała dwie szanse na przełamanie, jednak Graczowa zdołała się wybronić. Po trzech kolejnych gemach wygranych przez podające Włoszka dopięła swego i wykorzystała drugiego breakpointa, a po utrzymanym podaniu wyszła na 4:2. Później obie tenisistki pewnie utrzymywały własne serwisy, co dało Bronzetti zwycięstwo 6:4.

Drugą partię od wygranego podania rozpoczęła Graczowa. Trzy kolejne odsłony padły jednak łupem tenisistki z Włoch, która do utrzymanych serwisów dołożyła kolejne przełamanie, co dało jej prowadzenie 3:1. Późniejsze gemy padały łupem podających i wszystko wskazywało na to, że o losach partii ponownie zadecyduje jedno przełamanie. Bronzetti zamknęła jednak mecz nieco szybciej. W dziewiątym gemie przy serwisie rywalki wykorzystała czwartą piłkę meczową, wygrywając całe spotkanie 6:4, 6:3.

Bronzetti zameldowała się tym samym w półfinale turnieju w Bad Homburg i pokonała drugą rozstawioną zawodniczkę. W drugiej rundzie Włoszka odprawiła grającą z "czwórką" Egipcjankę Mayar Sherif, wygrywając 1:6, 7:6(7-2), 6:3.

Iga Świątek półfinał z Anną Blinkową również rozegra w czwartek. Panie powinny wyjść na kort około godziny 16:30.