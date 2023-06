Ogromne problemy rywalki Świątek przed Wimbledonem. "Lekarze powiedzieli mi"

Z powodu kontuzji Paulę Badosę ominął już tegoroczny Australian Open. W styczniu walczyła z urazem prawego uda. Na turnieju WTA w Rzymie doznała zmęczeniowego złamania kręgu L4. Lekarze przewidywali, że leczenie tej kontuzji potrwa od ośmiu do dwunastu tygodni. Od jej ostatniego występu minęło nieco ponad pięć.

Badosa zapowiada powrót do treningów. Rozpoczyna walkę o Wimbledon

Nie dziwi więc, że czas przewidywanego leczenia oraz rodzaj kontuzji Badosy martwią hiszpańskich dziennikarzy, którzy zasugerowali jej, że może jednak lepiej, żeby odpuścić jeszcze start w Wimbledonie. Hiszpanka w wypowiedzi dla radia El Larguero przyznała, że nie jest pewna swojego występu, ale zrobi wszystko, żeby do niego doszło.

- Lekarze powiedzieli mi, że osiem tygodni to minimum. Powiedziałam, że chcę to zrobić, ale wiem, że nie będę gotowa na 100 procent. Robię wszystko, żeby jak najszybciej dojść do siebie. Leczenie przebiega szybko, ale chcę spróbować wrócić do treningów już w tym tygodniu, żeby mieć tydzień na przygotowanie się. Pcham, próbuję. Nie miałam dotąd żadnej szansy na wygranie wielkoszlemowego turnieju i jest to dla mnie trudne. Lekarz będzie miał ostatnie słowo. Jeżeli powie, że będzie gorzej, to nie zagram - zapewniła.

Badosa oglądała Roland Garros. Wszystko, żeby być lepszą

Badosa przyznała, że oglądanie Roland Garros z pozycji kibicki dalej było dla niej pewnym rodzajem treningu, bo zwracała uwagę na grę zawodników i to jak radzą sobie z emocjami. Na pytanie o to, czy nie czuje niepokoju, przed walką o szczytowe pozycje - najwyżej w rankingu WTA była na drugim miejscu, obecnie jest na 33. - odpowiedziała co czuła w Rzymie.

- Gdybyś zadał mi to pytanie w Rzymie, to odpowiedziałabym, że nie czuję niepokoju a głód. Chciałam być wyżej i pokonałam zawodniczki z czołowej dziesiątki. Oczywiście teraz chcę wrócić do gry i mieć z tego radość, ale kiedy będę zdrowa, to chcę być najwyżej jak to możliwe - zapewniła.

Paula Badosa najdalej na Wimbledonie dochodziła do czwartej rundy. Na tym etapie odpadała z Simoną Halep (2022) i Karoliną Muchovą (2021). W tym roku turniej główny rozpocznie się 3 lipca i potrwa do 16, więc zawodniczce pozostaje naprawdę mało czasu, żeby dojść do formy pozwalającej jej na start. Tytułu broni Jelena Rybakina.