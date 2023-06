Co za zjazd. Niedawno finał Wimbledonu, teraz sensacyjne plotki

27-latek z Rzymu był jedną z największych tenisowych nadziei, co udowodnił we wspomnianym 2021 roku, w którym nie tylko doszedł do finału Wimbledonu, ale także wygrał imprezę na kortach Queen's Clubu w Londynie. W następnym roku obronił ten tytuł i dołożył do niego triumf w Stuttgarcie, udowadniając, że trawa to dla niego naturalne środowisko.

Tak samo być i w tym roku, lecz tenisowa rzeczywistość brutalnie obnażyła Matteo Berettiniego. Po dwóch miesiącach nieobecności po kontuzji, która zmusiła go do wycofania się z imprezy w Monte Carlo przed meczem trzeciej rundy, była światowa szóstka dotkliwie uległa Lorenzo Sonego (39. ATP) 1:6, 2:6, po czym wycofał się z turnieju w Londynie rangi ATP 500. Niepewny jest również jego udział w Wimbledonie, gdzie nie zagrał również rok temu.

Burzliwe życie osobiste wpływa na kort? Włoska legenda nie ma wątpliwości

O Matteo Berrettinim w ostatnim czasie głośno jest głównie z innych powodów niż tenisowych. W zeszłym roku 27-latek rozstał się ze swoją dotychczasową partnerką, australijską tenisistką Alją Tomljanovic. Dość sporym echem we Włoszech odbiło się ogłoszenie jego nowego związku w maju. Nową sympatią Berrettiniego została tamtejsza znana prezenterka telewizyjna i zarazem była żona Kevina-Prince'a Boatenga - Melissa Satta. Między nimi jest aż dziesięć lat różnicy.

Kibice tenisisty uznali, że kontuzje oraz słaba forma to właśnie wina nowej partnerki. Para obwiniana była o to, że uprawia zbyt dużo seksu. Satta ujawniła to w rozmowie z "Vanity Fair". - Czy naprawdę muszę odpowiadać przed tymi ludźmi? - zastanawiała się. Podobne zarzuty pojawiały się w kontekście kobiety, gdy była ona żona piłkarza Kevina-Prince'a Boatenga. Zwierzała się również, że często spotyka się z hejtem w sieci z powodu słabej formy swojego partnera.

Postawę Berrettiniego krytykuje również Nicola Pietrangeli, były włoski tenisista, triumfator dwóch imprez wielkoszlemowych. 89-latek przez wielu jest uznawany za najwybitniejszego gracza w historii kraju z Półwyspu Apenińskiego. Zarzuca tenisiście brak ambicji. - Berrettini ma 25 lat [w rzeczywistości 27 - red.]. Jest przystojny, bogaty i sławny, ale czego chce od życia? Nie rozumie, jakie ma szczęście - mówi Pietrangeli. - Nie, wiem, co mu chodzi po głowie. Myślę, że on sam tego nie wie, nikt nie wie. Szkoda, ma dar w ręku i upiera się, żeby to skomplikować - dodaje.

Legenda zarzuca zawodnikowi brak transparentności swojej sytuacji, co powoduje plotki, że finalista Wimbledonu miałby na stałe pożegnać się z tenisem. - O Matteo jest dużo szumu. Mam nadzieję, że plotka, że rozważa przejście na emeryturę nie jest prawdziwa. Byłoby to dramatyczne dla niego i dla włoskiego tenisa - mówi 89-latek, który nie szczędził krytyki względem jego życia pozatenisowego.

27-latek z Rzymu ma szczęście, gdyż uwaga włoskich kibiców może skupić się na młodszych graczach, którzy pojawili się w męskim tourze i pną się w górę. To Jannik Sinner oraz Lorenzo Musetti. - Nie możemy myśleć, że muszą wygrywać każdy turniej, na który pojadą. Nie popełniajmy typowego błędu, który zawsze popełniają Włosi, nie możemy wywierać zbyt dużej presji na tych młodych ludzi. To silni chłopcy, którzy rosną z dnia na dzień i mają przyszłość. Sinner to gracz, który ma największe szanse na dalsze wspinanie się w rankingu, ale podtrzymuję swoją opinię: Musetti jest tym, który gra najlepiej - podsumował Pietrangeli.

Już 3 lipca rozpocznie się Wimbledon. To trzecia wielkoszlemowa impreza w tym roku.