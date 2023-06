Hurkacz miał meczbola, obronił cztery! Co to był za dramat

W poprzedniej rundzie Polak (17. ATP) nie bez kłopotów pokonał Christophera Eubanksa (ATP. 77) 6:4, 6:7, 6:3. Z kolei Holender (29. ATP) ograł Roberto Carballesa Baenę (ATP. 52) 6:2, 7:5. Hubert Hurkacz był faworytem czwartkowego starcia, ale nikt nie mógł skreślać Tallona Griekspoora. Wystarczyło sobie przypomnieć ich mecz z drugiej rundy Roland Garros, gdy Hurkacz wygrał, ale dopiero po niemal pięciu godzinach. A jak było w Halle?

REKLAMA

Zobacz wideo "Zawiedliśmy. Mamy dużo emocji w głowie, kibice też"

Rośnie nowa konkurentka Świątek. Kapitalna passa. Rywalka z czołówki rozbita w pył

Początek spotkania był dość wyrównany. Po 25 minutach był remis 3:3. Ale końcówka pierwszego seta należała już do Griekspoora. Hurkacz popełniał dużo błędów. Właściwie można było go pochwalić jedynie za cztery asy serwisowe. I tyle.

W drugim secie role się odwróciły. Polak szybko objął prowadzenie 3:0, po raz drugi przełamując Holendra. Później jednak Griekspoor wrócił do gry, ale Hurkacz świetnie się bronił. I potrafił wygrać dwa bardzo długie gemy, wychodząc na prowadzenie 5:1.

Po godzinie gry Polak miał pierwszą piłkę setową. No i ją wygrał, bo Griekspoor trafił w siatkę. Drugi set to była miażdżąca przewaga Hurkacza. Popełnił w nim tylko trzy niewymuszone błędy, a zanotował aż 16 tzw. winnerów, czyli serwisów wygrywających.

Trzeci set długo się układał wedle schematu: kto serwuje, ten przeważa. W pewnym momencie był remis 3:3. Ale następnego gema - i to do zera - wygrał Griekspoor, który mocno serwował i znakomicie odpowiadał na returny. Później wyszedł na prowadzenie 5:4, jednak Polak znowu wrócił gry. Do wyłonienia zwycięstwa potrzebny był tie-break. I w nim doszło do dramatycznych wydarzeń. Polak obronił cztery meczbole, sam mógł zakończyć mecz przy prowadzeniu 8:7. Niestety trzy następne punkty wygrał Holender, który ostatecznie wygrał 10:8.

Marne pocieszenie jest takie, że najładniejsze zagranie meczu należało jednak do Polaka:

Kto w następnej rundzie?

W ćwierćfinale rywalem Holendra będzie Rosjanin Andriej Rublow, który poradził sobie z Yannickiem Hanfmannem. Spotkanie zaplanowano na piątek. Warto podkreślić, że Rublow publicznie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę.