Plany Sabalenki mocno się skomplikowały. Oto scenariusz, który pozwoli jej wyprzedzić Świątek

Aryna Sabalenka (2. WTA) była najwyżej rozstawioną zawodniczką w turnieju WTA 500 w Berlinie. Białorusinka nie sprostała roli głównej faworytki i odpadła w drugiej rundzie, przegrywając 2:6, 6:7(2-7) z Wieroniką Kudiermietową (13. WTA). Wiceliderka światowego rankingu straciła tym samym szansę na zbliżenie się do prowadzącej Igi Świątek (1. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wie, co zrobić na trawie. "Średnio 10 centymetrów niżej"

Sabalenka oddaliła się od zdetronizowania Świątek. Kolejna szansa na Wimbledonie

Sabalenka za awans do drugiej rundy w stolicy Niemiec wywalczyła 55 punktów i obecnie jej dorobek wynosi 8066 punktów. Prowadząca Polka ma z kolei na koncie 8940 punktów, co daje przewagę 874 punktów. Ambitne plany Białorusinki, które zakładają zakończenie panowania Świątek, uległy więc solidnej weryfikacji.

"Porażka Sabalenki w Berlinie sprawia, że jeśli Białorusinka chce awansować na 1. miejsce w rankingu WTA, to będzie musiała dotrzeć co najmniej do finału Wimbledonu i liczyć na wcześniejsze odpadnięcie Igi Świątek! Polka przed turniejem będzie miała co najmniej 874 pkt przewagi" - wyliczył na Twitterze dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Piotr Bernaciak.

Świątek może podejść do Wimbledonu z jeszcze większą przewagą. Wszystko za sprawą występu w turnieju WTA 250 w Bad Homburg, który zostanie rozegrany w dniach 24 czerwca-1 lipca. Świątek nie będzie tam broniła żadnych punktów, więc każdy kolejny wygrany mecz pozwoli jej zwiększyć przewagę nad Sabalenką. Szczególnie że Białorusinka nie zaprezentuje się w przyszłym tygodniu w żadnym turnieju.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Federer kibicuje Hurkaczowi. Co za spotkanie! Hit [WIDEO]

Rywalizacja na kortach Wimbledonu odbędzie się w dniach 3-16 lipca. Świątek będzie bronić punktów za trzecią rundę, gdzie w poprzednim sezonie przegrała z Alize Cornet (60. WTA), która zakończyła wówczas rewelacyjną serię 37. kolejnych zwycięstw Polki. W nieco lepszej sytuacji będzie Sabalenka, która nie wzięła udziału w ubiegłorocznej edycji z powodu decyzji organizatorów o wykluczeniu zawodników z Rosji i Białorusii. W związku z tym nie będzie bronić żadnych punktów. Może tylko zyskać.